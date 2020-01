Fernando Interdonato vuelve a comandar la Primera División del CPRC

Carlos Paz. En las últimas horas, se confirmó que Fernando Interdonato asumirá nuevamente como entrenador del plantel superior del Carlos Paz Rugby Club. En esta ocasión, estará acompañado por Fabián Alejandro Pavese y Darío Buzzurro en el staff técnico para comandar las acciones en esta presente temporada de la Unión Cordobesa de Rugby.

«Estoy muy contento por esta vuelta al club, es un gran desafío poder estar nuevamente en este grupo y trabajar con el equipo. Es importante la preparación de los entrenadores del bloque infantil y juvenil. Cuando el presidente me llamó para convocarme no lo dudé, como les dije a todos en la reunión que tuvimos me siento parte del club ya, este es mi sexto año que voy a estar en la institución»; destacó el entrenador en diálogo con El Diario.

«Nos planteamos como objetivo principal el reclutamiento de la mayor cantidad de jugadores posibles en todas las divisiones, trabajar en conjunto con todos para bajar el mismo lineamiento y volver a tener la identidad que en su momento tuvo el jugador de rugby de Carlos Paz»; agregó. Por último, el flamante entrenador comentó a El Diario: «Veremos cómo afrontamos el año, creo que el entusiasmo es fundamental para cumplir los objetivos con mucha humildad y sacrificio».