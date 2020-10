A los 39 años, Clemente Rodríguez volvería a Boca

Buenos Aires. Lo que fue un rumor hace unos meses por su amistad con Juan Román Riquelme tomó fuerza nuevamente, y está cerca de concretarse el regreso de Clemente Rodríguez a Boca, club en el que se inició como profesional y en el que a los 39 años culminaría su carrera deportiva.

El propio Riquelme, y sus compañeros del Consejo de Fútbol, están negociando para que el marcador lateral firme un contrato con Boca de un año con la idea de que se retire en Boca, probablemente a los 6 meses.

Clemente Rodríguez y Juan Román Riquelme fueron compañeros en Boca."Tengo ganas de seguir jugando y de vestir la camiseta de Boca. Me estoy entrenando y ojalá podamos volver a jugar pronto. Todavía me siento bien y estoy muy contento con la chance de seguir saliendo una cancha. Espero que el año que viene se me dé el sueño", expresó Clemente hace unos días en un programa radial, dejando abierta la chance del regreso.

Se sabe que las decisiones futbolísticas en Boca las toma Juan Román Riquelme y por eso no extrañaría que el pase se concrete. Clemente Rodríguez tiene 39 años, hizo inferiores en Los Andes y Yupanqui pero debutó en primera en Boca, en el 2000 y retornó en 2007 y 2010 (hasta 2013) por lo que este sería su cuarto ciclo en Boca donde ya ganó 3 Copas Libertadores (2000, 2003 y 2007), 3 Torneos Apertura (2000, 2003 y 2011), 1 Copa Intercontinental (2003) y 1 Copa Argentina (2011/2012).

Acumula 498 partidos y 17 goles. En Boca ganó 4 títulos locales y 4 internacionales. En la Selección mayor debutó en 2002 y jugó 13 partidos. Con la selección sub 23 fue campeón del preolímpico y oro en Atenas. (Fuente: www.diariouno.com.ar)