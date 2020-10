Córdoba relanzó la sede de la Copa América 2021

Este jueves Córdoba fue relanzada como sede de la Copa América 2021. La pandemia de coronavirus obligó a algunos cambios en el formato de disputa del campeonato que se iba a llevar a cabo en este 2020.

El estadio Mario Alberto Kempes recibirá cuatro partidos de la competición, entre los que se encuentra uno de la Selección Argentina y uno de cuartos de final.

En esta oportunidad, a través de un encuentro virtual estuvieron presentes Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol e Iñaki Álvarez, Coordinador de Operaciones (Conmebol); Claudio Tapia, presidente de AFA; Leandro Balasini, Subsecretario de Promoción Turística y Nuevos Productos del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación; Esteban Avilés, presidente de la Agencia Córdoba Turismo y Héctor Campana presidente de la Agencia Córdoba Deportes y Gonzalo Sosa, vicepresidente.

El primero en tomar la palabra fue el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez: «Tengo un anhelo enorme de estar de vuelta en Córdoba. Tengo muchos buenos recuerdos de Córdoba por motivos particulares o de fútbol. Córdoba respira y vive fútbol. Espero que esta reunión se convierta pronto en presencial«, dijo.

«Este es un sueño y un desafío. Un desafío no solo porque estamos en un momento difícil como la pandemia sino el desafío de plantearnos llevar a cabo la copa de seleccionas más antigua del mundo que nunca conoció suspensiones. Y también tenemos el sueño de cambiar el formato y hacer una nueva copa en un nuevo calendario. Esto puede dar más competitividad a nuestras selecciones. Esto puede servir de catapulta para recuperar un terreno que hemos perdido. Hoy en día hay mayor cantidad de Copas del Mundo en Europa y es una realidad que tenemos que ver para entender qué tenemos que hacer nosotros para fortalecer el fútbol sudamericano«, analizó.

«Nosotros que conocemos de fútbol sabemos que no hay nada más grande que la pasión, pero no podemos poner la pasión adelante de la salud. Pero estamos en condiciones de decir que podremos llevar adelante nuestro sueño. Esto será la catapulta para que nuestros equipos tengan la competitividad que nos haga traer la copa del Mundo de Qatar. Sin las autoridades de Córdoba y el trabajo de Chiqui nuestros sueños no se transformarían en realidad«, concluyó Domínguez.

A su turno, el presidente de AFA Claudio Tapia profundizó: «Quiero agradecerle a Domínguez la posibilidad de una Copa que no existía y ser sede con Colombia. Quiero agradecerle a todo el equipo que siguió trabajando con tanto compromiso en estos meses de pandemia para que esta copa sea una copa diferente, que es lo que todos queremos, que sea la mejor Copa América. Nos sentimos orgullosos de que Córdoba pueda ser sede. Nos sentimos con el compromiso de que el Kempes pueda estar de la mejor forma y que haya público para hacer sentir lo que los sudamericanos hacemos sentir cuando hay una copa tan importante como la Copa América. En Sudamérica únicamente se vive el fútbol como lo vivimos nosotros«.

Y agregó: «Nosotros tenemos que poner todo el esfuerzo para recibir la Copa América. Quiero agradecerle a Córdoba y sé lo que significa para la provincia recibir la copa. Sé lo que ha trabajado el presidente (Domínguez) para mantenernos como sede ya que han habido muchas movilizaciones para que esta copa se juegue en otras sedes y no en Sudamérica. Comprometerlos a todos para que sigamos trabajando y aceleremos para que tengamos la mejor Copa América que todos queremos«.

Por su parte, Leandro Balasini, que representó al gobierno nacional, habló del doble valor que tiene este acontecimiento para el país. «Para el Ministerio de Turismo y Deportes es un orgullo y un desafío estar encarando el proyecto que significa la Copa América 2021. Es un desafío para tener el evento que todos queremos y para que deje bien parada no solo a Argentina sino a Colombia y toda Sudamérica«, indicó.

Y explicó: «Tiene un doble valor, por un lado el valor deportivo porque el fútbol une, dejamos de lado nuestras diferencias, rompe fronteras, unifica culturas. El otro valor tiene que ver, si la cuestión sanitaria nos permite, con la cuestión turística que nos permite mostrar a todo el mundo ya que será vista por más de 190 países y hace que la Argentina sea un foco de interés a nivel mundial para mostrar las riquezas culturales, nuestros paisajes. Celebramos que Córdoba sea una de las sedes«.

Por último, el presidente la Agencia Córdoba Deportes Héctor «Pichi» Campana también valoró el esfuerzo que se viene realizando para que Córdoba pueda recibir este prestigioso torneo de la mejor forma. «Quiero mandarles el saludo del gobernador Juan Schiaretti, gran amante del fútbol. Bajo sus gestiones se encararon las dos grandes obras en el Mario Alberto Kempes que nos permiten dejarlo como un estadio de primer nivel mundial. Renovamos el compromiso con el deporte y el fútbol para ser sede de grandes eventos«, puntualizó.

Y se esperanzó con la vuelta del público por la importancia que esto tiene: «Ojalá que podamos superar esta situación sanitaria y la pasión se vea coronada con un torneo donde podamos volver a disfrutar. Gozar de observar en las tribunas a simpatizantes de todos los países y que lo pueda ver el mundo a través de la televisión. Córdoba siempre va a estar dispuesta a recibir estos grandes eventos. Quiero agradecerle a la Conmebol que por tercera vez vuelve a depositar la confianza en nuestra provincia para ser sede de la Copa«.

Según el nuevo calendario presentado por Conmebol, el Kempes recibirá el 12 de junio a Australia y Uruguay. Por su parte, Argentina enfrentará a los Charrúas el 15 de ese mes. Finalmente el 27 jugarán Chile y Australia. El último partido será uno de los cuartos de final entre el 2° del A contra el 3° del B.