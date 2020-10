McGregor vs. Pacquiao, una posible pelea que ya despierta polémicas

EE.UU. Tanto el boxeo como la UFC continúa adelante en plena pandemia del coronavirus, como tantas y tantas otras disciplinas que vieron cortadas su temporada allá por el mes de marzo. Sin embargo, poco a poco se va retomando la actividad y también los posibles bombazos que traerá consigo el 2021. En lo que se refiere a estos deportes de contacto, el más que probable combate entre Conor McGregor y Manny Pacquiao.

El luchador irlandés, quien hace unos meses anunció su retirada, volvió a engañar a todos, o tal vez no tanto, porque finalmente ha decidido retomar su carrera. Después de semanas de especulaciones, fue a finales del pasado mes de septiembre cuando confirmó que iba a pelear con Pacquiao y que lo haría, nada más y nada menos, que en Oriente Medio.

Los focos se colocaron entonces sobre la figura del boxeador filipino, quien a través de un comunicado confirmó que estaban negociando: "En este momento, no tengo un contrato de gestión existente con Paradigm Sports Management -empresa que representa a McGregor-. He formado mi propia compañía, Pac Sports and Entertainment, y estoy más que dispuesto a darles a los aficionados lo que quieren, una pelea emocionante con Conor McGregor bajo los términos y condiciones siendo el co-promotor. Gracias y que Dios les bendiga".

Las artes marciales mixtas son algo muy diferente al puro boxeo, mucho más estético. Pero con el paso de los años, las MMA se han convertido en uno de los grandes atractivos del gran público en todo el mundo. Ya con la pelea entre McGregor y Mayweather, la acogida fue enorme, casi sin precedentes, por lo que ver un cara a cara entre 'The Notorius' y Pacquiao podría seguir el mismo guion.

La estrella de la UFC ante el vigente campeón del mundo de peso wélter de la AMB. Un duelo esperado por los aficionados y del que no quiere ni oír hablar Dana White, el CEO de la UFC. El promotor no quiere ver peligrar la leyenda de McGregor con otra pelea contra uno los boxeadores más importantes de las últimas décadas.

Mayweather ya venció a Conor y ahora Dana White no quiere que se repita lo mismo com Pacquiao como protagonista. La jaula de la UFC ha ido ganando cada vez más relevancia, en detrimento de lo que pasa con el cuadrilátero, que ha perdido parte de su lustre por la ausencia de grandes nombres como lo son precisamente los de Floyd y Manny.

Es por esto que Dana White se opone al enfrentamiento entre Conor McGregor y Manny Pacquiao. Y no solo por razones meramente deportivas, sino también económicas. El público de la UFC es cinco veces mayor, en estos momentos, al del boxeo. Sin embargo, las ganancias para uno y otro luchador no tendrían esta equivalencia.

Lo que sí es un requisito es que se celebre a partir del comienzo del próximo año y también que pueda acudir público. De hecho, ya se asegura que cuanto mayor sea la asistencia, mejor. Otro punto caliente es si se deberá disputar en un estadio al aire libre, algo que puede suponer un problema dependiendo la época del año en que tenga lugar. Si es en el mismo mes de enero de 2021, al temperatura media suele ser de 21 grados sin lluvia.

A falta de confirmación oficial, el probable combate entre McGregor y Pacquiao da mucho de qué hablar. Una pelea que no será ni parecida a la del irlandés ante Mayweather. Y es que Manny es un boxeador más agresivo, de ataque. Algo que puede ser no tan malo para Conor, ya que así podrá tener más oportunidades de poder presentar batalla y pelear al contrario, algo que ante Floyd y su exquisita defensa fue casi imposible. (Fuente: www.elespanol.com)