El Rally Mundial no volverá a las sierras hasta el 2022

Pese a las tratativas y la esperanza que había embargado a las autoridades, hoy se conoció un comunicado oficial donde se confirmó que no habrá Rally Mundial Argentina en 2021. No hubo acuerdo para que la competencia vuelve en septiembre del año próximo a las sierras cordobesas y Carlos Paz perderá un evento clave en su calendario anual.

La fecha no logró incorporarse a la edición del año entrante y los argentinos tendrán que esperar hasta el 2022 para disfrutar del espectáculo de los WRC.

La edición cuarenta del máximo evento automotor que alberga la Provincia de Córdoba resulta esquiva y tras la postergación por la pandemia mundial (no se pudo correr este año) tampoco llegará durante el 2021.

El Automóvil Club Argentino (ACA) y el Comité de Organización explicaron que no se logró preservar la histórica fecha que Sudamérica tiene el calendario mundial. Carlos García Remohí, presidente de la Comisión Deportiva del ACA, sostuvo: «Es una noticia difícil. No obstante, entiendo que la pandemia que irrumpió en el planeta cambió muchas cosas y con tristeza asumo que en 2021 y después de muchos años ininterrumpidos, no estaremos en el calendario del mundial».

Por su parte, David Eli, coordinador general del rally, agregó: «Después de 39 años de historia, no tener en rally en el 2021 es algo que me duele. Tengo la misma decepción que deben estar sintiendo todos los que aman esta hermosa disciplina. Trabajamos mucho, como lo hemos hecho siempre y esperábamos estar una vez más en el calendario. A partir de ahora, seguiremos trabajando de cara al 2022. Haremos, una vez más, todo lo que esté a nuestro alcance por volver a vivir el rally en Argentina».

Se trata de una noticia que tendrá un fuerte impacto sobre Villa Carlos Paz, que históricamente ha sido el epicentro de la carrera. Voceros de la Secretaría de Turismo y Deportes se mostraron sorprendidos por la decisión y explicaron que si bien no se podrá albergar a los WRC, seguramente se avanzará con una nueva edición del Rally Argentino, aunque reconocieron que se pierde un evento de gran importancia para la ciudad.