Brasil expondrá su poderío ante Venezuela

Brasil. La Selección de Brasil intentará hoy exponer su poderío cuando se enfrente como local desde las 21,30 hs al elenco de Venezuela, que buscará su primera victoria en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, en un partido válido por la tercera jornada del certamen.

El encuentro se jugará en el estadio Morumbí de San Pablo, contará con el árbitro Juan Benítez de Paraguay, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar y el mismo irá televisado por la señal deportiva de cable TyC Sports. Brasil tiene seis puntos, en la fecha pasada venció a Perú como visitante por 4 a 2 y el técnico Tite haría varios cambios teniendo en cuenta a los once que comenzaron disputando el partido en Lima.

El arquero Alisson reemplazaría a Weverton mientras que Allan entraría en lugar de Casemiro, Everton Ribeiro ingresaría por por Philippe Coutinho y en la zona de ataque Gabriel Jesús jugaría por Neymar, quien no será de la partida porque padece una lesión muscular.

Por su lado, Venezuela cayó como local ante Paraguay por 1 a 0 y para buscar su primer triunfo el entrenador José Peseiro no podrá contar con el mediocampista Yangel Herrera por sanción ni con el lesionado Josef Martínez mientras que Sergio Córdova no recibió permiso de su club y no viajó. Peseiro aún no confirmó a quiénes colocará para reemplazar a los citados futbolistas, pero es un hecho que Salomón Rondón estará desde el arranque mientras que Jordan Osorio también estaría en el once titular al igual que Yeferson Soteldo.