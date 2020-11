Eliminatorias: Scaloni define el equipo para enfrentar mañana a Perú

Buenos Aires. La Selección Argentina continuó hoy sus entrenamientos con vistas al encuentro de mañana a las 21,30 hs con Perú, por la cuarta fecha de las Elimiantorias para el Mundial de Qatar 2022. El partido se jugará en el Estadio Nacional de Lima y será transmitido por TyC Sports y la Televisión Pública.

El DT albiceleste, Lionel Scaloni, contará con el retorno de Nicolás Tagliafico, habitual titular desde que se ganó el puesto en Rusia 2018. El zurdo del Ajax participó de los últimos dos entrenamientos sin molestias y se movió a la par de sus compañeros, por lo que todo indica que dejó atrás la molestias que venía arrastrando en su pierna izquierda y que lo marginó del cotejo ante los guaraníes. De esta manera, se presume que será parte del once inicial en el lateral izquierdo.

Claro que el ingreso del ex Banfield e Independiente no necesariamente decreta la salida de Nicolás González, quien ocupó el carril izquierdo de la defensa el jueves pasado en la Bombonera frente a Paraguay a pesar de ser delantero. El rendimiento del futbolista del Stuttgart de Alemania -con gol incluido- fue del gusto del cuerpo técnico, por lo que se estaría barajando la posibilidad de que su presencia continúe en la formación y quien deje su lugar sea Lucas Ocampos, extremo por izquierda que no tuvo un gran desempeño en el último compromiso. Esta sería la única duda en la cabeza de Scaloni para medirse ante los dirigidos por Ricardo Gareca.

En cuanto a la única variante confirmada, la misma será obligatoria debido a la lesión de Exequiel Palacios. El volante del Bayern Leverkusen debió ser sustituido a los 29 minutos de la primera parte debido a un fuerte rodillazo por parte de Ángel Romero que, tras los estudios realizados, terminó con la fractura de apófisis transversas de columna lumbar. Esto no solo lo dejará fuera del encuentro ante la Blanquirroja, sino que se estima que su recuperación llevará entre 3 y 4 meses. Por este motivo, el nombre para reemplazarlo es el de Giovani Lo Celso, el mismo que entró por él ante la Tricolor y que tuvo una buena performance -dio la asistencia para el tanto de González-.

El equipo saldría con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Gionvani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y González u Ocampos.