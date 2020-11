Medvedev se consagró campeón en el Masters de Londres

Londres. El ruso Daniil Medvedev es el nuevo Maestro. En la decimosegunda y última edición del ATP Finals bajo el techo del O2 Arena de Londres (desde 2021 se disputará en Turín), el número 4 del ranking derrotó, con coraje, al austríaco Dominic Thiem (3°) por 4-6, 7-6 (7-2) y 6-4, en 2h42m. Si sus logros ya lo colocaban en un sitio de privilegio, la conquista del Masters en forma invicta lo sitúa como una realidad excepcional.

"Cuando lo ves, da la sensación de que no puede jugar al tenis. No tiene mucha estabilidad, no es especialmente rápido, su juego no es fluido ni natural como el de Roger Federer, pero siempre encuentra la manera de meter las pelotas adentro con efectos extraños. Su mentalidad es la gran fortaleza y es divertido verlo". Así, aunque pueda sonar con cierta crudeza, Dmitry Tursunov (20° del mundo en 2016) describió, alguna vez, a su compatriota.

Asimismo, el holandés Wesley Koolhof y el croata Nikola Mektic conquistaron el título de dobles del ATP Finals, en Londres, al vencer a Jürgen Melzer (Austria) y Edouard Roger-Vasselin (Francia) por 6-2, 4-6 y 10-5.

Koolhof y Mektic, que terminaron el torneo con un récord de 4-1, obtuvieron 1.300 puntos para el ranking y se repartieron 254.500 dólares en premios. En las semifinales del torneo de maestros habían derrotado al argentino Horacio Zeballos y al español Marcel Granollers por 6-3 y 6-4.