Dalma Maradona: «No quería dejar el palco vacío»

Fue una de las imágenes del fin de semana. Dalma Maradona se emocionó hasta las lágrimas luego del homenaje que le hicieron los jugadores de Boca tras un gol ante Newell's.

Visiblemente quebrada, Dalma agradeció desde el palco el gesto de los jugadores y ahora utilizó las redes sociales para extender ese agradecimiento y además explicar por qué tomó la decisión de ir a La Bombonera a ver el partido.

"Gracias por la invitación a ese hermoso homenaje que le hicieron a mi papà ! Gracias desde el presidente de Boca y su comisión directiva,hasta toda la gente que hizo la logística, los que me cruzaron y me demostraron cariño, los que pusieron las banderas, LOS JUGADORES DE BOCA❤️, los de Newell’ s old boys y especialmente Cristian Riquelme!", escribió la hija de Diego.