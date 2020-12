¿Caranta o Díaz?, la duda en Talleres para enfrentar a San Lorenzo

Córdoba. Cuando faltan dos días más para el estreno en la Fase Campeonato, en Talleres hay una duda fundamental. Para visitar a San Lorenzo, el próximo sábado a las 21:30 en el Pedro Bidegain, el entrenador albiazul debe definir quién será el arquero. Si bien el tiempo corre, esperarán hasta último momento para tomar la decisión.

El último partido, Marcos Díaz tuvo su estreno con la camiseta albiazul. Pero el nivel no fue el esperado. Claro, hacía desde febrero pasado que no veía acción oficial y la falta de ritmo se notó. Incluso, una jugada casi termina en un gol en contra, de no ser por una salvada en la línea de Nahuel Tenaglia.

Sin embargo, podría tener otra chance. Es que parece muy difícil que Mauricio Caranta, de 42 años, llegue en condiciones óptimas desde lo físico. Tuvo un golpe la semana pasada en la zona de la cadera y la recuperación se hizo más lenta de lo esperado. Mañana van a volver a evaluarlo.

Otra alternativa es darle una oportunidad a Joaquín Blázquez, el tercer guardavalla en el plantel. Aunque siguiendo lo que considera el cuerpo técnico, no es la mejor etapa para que el pibe debute con el primer equipo. Ahora el nivel de competencia es alto y la T se juega mucho. Volverá a estar en el banco. (Fuente: TyC Sports)