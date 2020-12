La FIFA analiza incluir un «VAR simplificado»

Suiza. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le comunicó al titular de la UEFA, Aleksander Ceferin, que la International Board incluirá en su próxima reunión de fin de año la posibilidad de modificar varios cambios en las reglas de juego que están produciendo confusión en su aplicación, como las infracciones por mano y la sanción del fuera de juego a través del VAR.

Tras su estudio, las modificaciones podrían ser aprobadas en marzo y proyectarse en las reglas del juego 2021/2022, que entran en vigencia en junio del año próximo.

La International Football Board (IFAB) se muestra a favor de cambios sustanciales en la Asistencia Arbitral por Video, dado que existen serias discordancias respecto a cómo se lo está aplicando en el fuera de juego. En consecuencia, una alternativa es la apuesta por un “VAR simplificado”, que responda al espíritu por el cual fue creado la herramienta tecnológica, es decir, que asista al árbitro en “errores claros, obvios y manifiestos”.

El offside o fuera de juego es uno de los puntos a trabajar. El objetivo es que se logren acortar los tiempos del VAR a la hora de detectar si un futbolista estaba adelantado al convertir y, al mismo tiempo, evitar la sanción de offsides debatibles o que al ojo humano puedan prestarse a errores de paralaje o compliquen a las federaciones cuyas competencias tienen presupuestos más limitados y no pueden contar con la cantidad de cámaras necesarias para no dejar dudas ante una sanción tan ajustada.

En concreto, la búsqueda pasa por un sistema con “innovaciones logarítmicas naturales” que permitan detectar automáticamente, a partir su programación, si un jugador se halla cinco o diez centímetros adelantado, y no por un hombro o una rodilla, como ha sucedido en varias ocasiones, anulando una acción por un fuera de juego tan ínfimo que provoca polémica por el interrogante alrededor de su precisión. A eso le llaman “VAR simplificado”.

Además, se encuentra abierto el debate sobre “posibles opciones que contribuirían a añadir atractivo y dinamismo al fútbol”. “Toda propuesta concreta debería cumplir los requisitos de poder implantarse en todas las categorías, facilitando a los árbitros su aplicación y teniendo siempre presente la agilidad de los movimientos de los jugadores”, indicaron los analistas.

Otro tema bajo la lupa son las infracciones por mano, dado que la interpretación de este tipo de incidentes no ha sido siempre uniforme, a pesar de la revisión del texto introducida en la edición de las reglas del juego 2019-20. Se llegó a la conclusión en primera instancia de que que su difusión y capacitación no fue precisa al difundir “que no todos los contactos del balón con la mano o el brazo constituyen infracción”.

Una diferencia sustancial marcada es que “no es similar la infracción por mano en fase de ataque que en defensa”. Y se puso énfasis en el concepto “conseguir que el cuerpo ocupe más espacio de manera antinatural”. La International Football Board (IFAB) se mostró a favor de una mayor aclaración sobre la regla de la infracción por mano, para evitar la disparidad de criterios, más allá de que siempre la decisión definitiva corresponderá al árbitro. (Fuente: Infobae)