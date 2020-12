Lucas Pratto se va de River

Buenos Aires. Tras cerrar un 2020 con un gran desempeño deportivo tanto en el ámbito internacional como en el local, River Plate ya piensa en lo que será un comienzo de año bastante intenso en el que tendrá que disputar con pocos días de diferencia el Superclásico ante Boca y las semifinales por Copa Libertadores ante el Palmeiras. Y pese a que Marcelo Gallardo ya debe ingeniárselas con el armado de los equipos en un plantel con algunos lesionados, ahora sufrirá una nueva baja: Lucas Pratto se marchará para continuar su carrera en Europa.

La noticia le cayó como un baldazo de agua fría al cuerpo técnico, que ya había perdido a varios jugadores a comienzos de temporada, entre ellos Juan Fernando Quintero, Lucas Martínez Quarta y Nacho Scocco, y no estaba contento con el hecho de no haber podido incorporar refuerzos. La salida del Oso parece ser inminente, ya que tiene todo acordado para recalar en el Feyenoord de la Eredivise de los Países Bajos. El atacante viajará este mismo martes para firmar su contrato e integrarse a su nuevo plantel, motivo por el que directamente no participó del entrenamiento de este lunes en el River Camp.

Según transcendió, el delantero de 32 años firmará a préstamo por seis meses sin cargo y con una opción de compra dependiendo de los objetivos que alcance. Es así que, tras llegar al club a principios de 2018 a cambio de 14 millones de euros, Pratto pondrá fin a su ciclo en el Millonario. La intención del son sumar más minutos ya que hace tiempo que perdió el puesto y desde la institución se ahorrarán un contrato importante.