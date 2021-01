Caruso Lombardi renunció a la dirección técnica de Belgrano

Córdoba. Finalmente, tras el enfrentamiento mediático con el presidente de Afa, Claudio «Chiqui» Tapia, Ricardo Caruso Lombardi, anunció su renuncia a la dirección técnica de Belgrano.

El ahora extécnico del “Pirata” dijo que dio un paso al costado para evitar que perjudiquen al club cordobés. Acusó al presidente de la AFA de influir para que ascienda Barracas Central a Primera División.

Noticias Relacionadas San Juan: prohibirán a Caruso Lombardi el ingreso al campo de juego

Para el verborrágico entrenador, de 60 años, Tapia "está endemoniado" para que "ascienda su equipo", Barracas Central, que es presidido por Matías, uno de los hijos de "Chiqui", luego del desembarco al sillón afista.

"Prefiero dar un paso al costado. A mis 60 años, no quiero ser rehén de nadie. ‘Chiqui’ Tapia está endemoniado para que ascienda su equipo. Se maneja con mucha maldad. Los árbitros tienen pánico de dirigir a Barracas Central", aseguró Caruso Lombardi, en declaraciones radiales.

La explosión del conflicto se dio hace un par de semanas atrás, cuando Belgrano visitó a Barracas Central, que lo venció 1-0 en tiempo de descuento, con un polémico arbitraje de Nelson Sosa -que le expulsó dos jugadores al "Pirata"- e incluso denuncias cruzadas entre ambas dirigencias que llegaron al Tribunal de Disciplina de AFA.

"Otros técnicos piensan igual, pero no lo dicen públicamente porque tienen miedo de no dirigir nunca más. Yo no me callo. Podré cometer errores, pero no voy a ser rehén de esta situación. Me están llamando todos para que revea a la situación, pero no, no quiero que lastimen a nadie", sostuvo.

De todas formas, Caruso Lombardi -que se encontraba suspendido provisoriamente por AFA- remarcó que el resto de su cuerpo técnico estará al frente del equipo frente a San Martín de San Juan el próximo domingo, un duelo clave por la sexta fecha de la Zona A de la Fase Reválida de la Primera Nacional, donde se pelea por el segundo ascenso a la Liga Profesional de Primera División.

Barracas Central es líder de ese grupo, con 13 puntos, mientras que San Martín lo escolta con 11 y, uno más atrás aparece Belgrano. Los dos primeros avanzarán a semifinales. (Fuente: Cadena3)