San Juan: prohibirán a Caruso Lombardi el ingreso al campo de juego

Córdoba. “No le prohibiré que entre, pero tampoco al campo”, señaló el presidente de San Martín (SJ), Jorge Miadosqui, sobre el técnico de Belgrano, Ricardo Caruso Lombardi. «El Pirata» visitará a los sanjuaninos el próximo domingo a las 18 hs por una nueva fecha de la Primera Nacional.

Miadosqui se mostró “molesto” por la acusación de Caruso Lombardi sobre un supuesto partido arreglado.

«Es un tema que Caruso Lombardi lo ha llevado a tengamos que decidir que esté o no. Se equivocó feo injuriando a las personas. Me parece que por respeto no debería ni venir. Yo no hubiera tenido ningún inconveniente en dejarlo entrar, pero se equivocó. Me sentí injuriado porque dijo que el partido estuvo arreglado».

«Él lo hace es su juego, pero con San Martín se terminó: no hay juego. Yo no le voy a prohibir que entre, pero tampoco va a estar a la zona 1, que es donde se juega, porque está suspendido», afirmó Miadosqui a Cadena3.