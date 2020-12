Vélez: evalúan sanciones a los jugadores implicados en un caso de abuso

Buenos Aires. El viernes pasado se dio a conocer la denuncia por abuso de una mujer de 28 años en una fiesta de la que habían participado jugadores de Vélez. Los supuestos testigos del hecho son Juan Martín Lucero, Miguel Brizuela, Thiago Almada y Ricardo Centurión, quienes no participaron del último partido por la Copa Diego Maradona y podrían ser sancionados por el club, según confirmó el presidente de la institución, Sergio Rapisarda.

“Vélez firma con el futbolista derechos y obligaciones. Nosotros las cumplimos y eso esperamos de ellos. De por medio hay un club, una imagen, un escudo. Estamos evaluando alguna sanción, pero también somos respetuosos de los convenios de trabajo”, rompió el silencio el mandatario de la entidad de Liniers, en diálogo con CNN Radio.

Noticias Relacionadas Vélez desafectó a los jugadores implicados en la denuncia de abuso

Tal como se había informado en las horas previas al encuentro que se disputó el sábado por la tarde frente a Patronato en Entre Ríos, Rapisarda confirmó la razón por la que los cuatro jugadores no formaron parte de la delegación liderada por el entrenador Mauricio Pellegrino: “Se tomó la decisión de que no viajen a Paraná también por un tema de COVID y porque ellos tenían que testimoniar el día sábado. En estos casos hay que actuar con la cabeza fría y no a las apuradas”.