La leyenda del atletismo cumplió el sueño de conocer a Vicky Woodward

Carlos Paz. El múltiple campeón argentino de atletismo Víctor Hugo Losano, que se encuentra radicado hace décadas en Carlos Paz, cumplió hoy el sueño de conocer a la atleta carlospacense María Victoria Woodward, quien ostenta el récord argentino de 100 metros. Fue durante un encuentro que se concretó esta mañana en el Palacio «16 de Julio» y donde estuvo presente el intendente Daniel Gómez Gesteira y el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini.

Ambos fueron reconocidos por su desempeño deportivo y recibieron un homenaje de manos de las autoridades municipales. Todo comenzó cuando, durante una entrevista exclusiva con El Diario, Losano reconoció su admiración por la joven deportista de nuestra ciudad (quizás una de las figuras más emblemáticas del atletismo nacional) y realizó un repaso de su rica carrera en las pistas. Nacido en la localidad de Las Perdices, vivió en Córdoba gran parte de su vida y en 1998 se radicó en Carlos Paz.

Losano tiene 81 años y fue campeón argentino diez veces en toda su carrera corriendo en distancias de 400 y 800 metros y también en carrera de posta, y su carrera se vio reflejada en las páginas de la prestigiosa revista El Gráfico.

En diálogo con este medio, supo contar que su anhelo era reunirse con Woodward y reconoció que seguía su carrera. Tras conocer sus palabras, tanto la deportista como las autoridades municipales gestionaron un encuentro y se concretó hoy.

«Siempre quise conocer a esta gran campeona que es Victoria, siempre le decía a mis nietos que me quería sacar una foto con ella y hoy se puede cumplir. Le agradezco al intendente por este homenaje que nos brinda con mucho afecto y reconocimiento. Yo gané varios campeonatos en las distancias de 400 y 800 metros, es una gran satisfacción viajar y competir por todo el país con un deporte tan lindo como es el atletismo. Para mí es algo maravilloso lo que hace Vicky, la de 100 metros es la pruebas más importante y ella tiene el récord argentino»; manifestó Losano.

Por su parte, Victoria Woodward señaló: «Quiero agradecer al intendente por hacer posible este encuentro. Yo no lo conocía a Víctor y cuando me enteré de la historia, hablé con mi familia y le dije que me encantaría conocerlo. Me parece una gran persona, lo conocí y me hace acordar a mi abuelo. La familia es un pilar fundamental, yo hace quince años que me entreno todos los días y eso requiere mucho sacrificio, pero se siente una satisfacción muy grande cuando se cumplen las metas. Estoy feliz de compartir este momento con todos y poder conocer a Víctor».