El boxeo de verano se despidió con varios nocáuts en una velada de lujo

Villa Carlos Paz. El Espacio Mónaco de Villa Carlos Paz fue sede el pasado sábado 15 de febrero de la décima velada de boxeo organizada en la ciudad por la productora Arana Box, con el apoyo del Municipio de Villa Carlos Paz, a través de la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura.

“Verano, sol y nocauts” se denominó este evento que contó con televisación de Directv Sports para gran parte del continente americano.

En lo referente a los resultados de los distintos combates, el crédito local Axel Peralta venció por knockout a Daniel Quispe. "Esto es por el entrenamiento que venimos haciendo en el gimnasio, así que me sentí bastante bien en esta pelea. Entrenamos para no sufrir tanto en la peleas y tratar de terminarlas rápido pero el nocáut viene solo, no hay que apresurarse" afirmó Peralta.

En el resto de los combates, en categoría super pluma, el pegador tandilense Matías "la Cobrita" Rueda ganó también por nocáut al sanjuanino Fabián "Noni" Orozco, mientras que en división súper ligero, el invicto santiagueño Hugo "el Ñato" Roldán triunfó por puntos frente al santafesino Emanuel "la Cobrita" Domínguez.

Finalmente, el invicto de Villa Mercedes (San Luis) Fabricio "el Turbo" Bea, una de las máximas promesas del boxeo argentino y actual campeón sudamericano súper pluma, le ganó por nocáut al bonaerense Franco Waldemar Sotelo.

"Estamos muy contentos porque esto ya es un clásico en Carlos Paz. Es un espacio que convoca a mucha gente, familias y se forma un lindo ambiente. Tenemos pensado hacer mas veladas durante el resto del año" concluyó ante los medios, Mario Arano, organizador del festival.