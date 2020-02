Copa América: autoridades de Conmebol inspeccionaron el Kempes

Córdoba. Esta ciudad será una de las sedes de la Copa América 2020. El estadio Mario Alberto Kempes recibirá el máximo torneo continental, tal como lo hiciera en 1987 y 2011. Además, está confirmada la realización del clásico sudamericano entre Argentina y Uruguay y una de las semifinales en el ex Chateau Carreras.

Faltando menos de cuatro meses para el comienzo de la Copa, en todos los estadios que serán sede, tanto en Argentina como en Colombia, se intensifican los trabajos para llegar en las mejores condiciones. En ese contexto, el Mario Kempes no es la excepción. Por ello, en la jornada de ayer, una amplia comitiva de Conmebol estuvo recorriendo sus instalaciones, donde fueron recibidos por Héctor Campana, presidente de la Agencia Córdoba Deportes.

Oscar Ruggeri, Campeón Mundial con la Selección Argentina en 1986 y embajador de la Copa América, formó parte del equipo que visitó el Kempes y es una voz autorizada para analizar lo que vio: “Estoy feliz de que Córdoba tenga esta gran posibilidad de mostrarse ante el mundo. Esta es una Provincia futbolera. Estuvimos recorriendo todos los sectores. Hace mucho que no venía al estadio y cuando venía entrando no lo podía creer. Antes demorábamos tres horas para llegar o salir y ahora es increíble lo rápido que se llega. En 2011 se hicieron muchos arreglos y ojalá que ahora se hagan más mejoras, teniendo en cuenta además que también que aquí se jugará la final de la Copa Sudamericana”.

Ruggeri, cordobés nacido en Corral de Bustos, fue quien alzó por última vez la Copa América como capitán argentino, en 1991 y 1993. En relación a los años en los que nuestro país no puede consagrarse como rey continental, el ex jugador de Boca, River y San Lorenzo, reflexionó: “Ojalá que se dé en esta oportunidad. Nos hace falta a todos los argentinos. Poder salir a la calle y darnos un abrazo todos juntos”.

La delegación, que se mostró satisfecha por los trabajos realizados en el estadio hasta el momento, estuvo integrada por representantes del área de Operaciones, Seguridad, Infraestructura, Cuerpo Médico, Protocolo, Marketing, Competiciones y Transporte, entre otras.