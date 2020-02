Qué es el Newcom, el nuevo deporte que es furor en Colinas

Carlos Paz.- Desde hace uno días ha comenzado a funcionar en el Polideportivo Distrito Oeste de barrio Colinas una nueva actividad deportiva, por cierto novedosa y no tan conocida como otras disciplinas más tradicionales. El Newcom es deporte que en su práctica tiene modalidades similares a las utilizadas en el vóley.

“Es una especie de voleibol modificado, no hay saltos, la pelota debe ser atrapada antes de pasar, con el objetivo de no dejar caer la pelota que pasa sobre la red. Cabe destacar que es un deporte para adultos mayores de 50 años. Tiene algunas similitudes con el básquet también, con la diferencia que la pelota no puede picar en el piso, es algo novedoso porque surge como una alternativa para la gente adulta que por ahí no puede jugar al vóley de manera tradicional”, comentó Anibal Gramaglia, profesor a cargo de la actividad.

“Tenemos mucha gente que se ha sumado, por eso queremos difundir la actividad y todos aquellos interesados puedan sumarse, pasamos un lindo momento”, completó.

El objetivo es evitar que la pelota caiga al piso y no es necesario saltar para lanzarla al campo contrario.

Las clases se dictan los días Lunes y Miércoles de 10:00 a 11:30hs en el Polideportivo de barrio Colinas.