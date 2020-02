El runner carlospacense que conquistó los 60 km del Aconcagua

Carlos Paz.- El deportista de Carlos Paz, Pablo Gasparini se quedó con la victoria de la clasificación general con 6 horas y 24 minutos y 30 segundos en la competencia "Ultra Trail del Aconcagua", una competencia internacional que se realiza en el Parque Provincial Aconcagua en Mendoza en la categoría de 60 kilómetros.

Con un exigente circuito trazado, con el marco del cerro Aconcagua y una altimetría que puede llegar a superar 4500 mts SNM, este circuito de Trail y Utra Trail ofrece un evento deportivo de alto nivel que está orientado a corredores de Trailruninng de todo el mundo.

"El deporte que hacemos es básicamente correr en la montaña y llamado "Trail running y últimamente acá en Córdoba y en Argentina están bastante de moda" aseguró Gasparini a EL DIARIO.

"Yo lo práctico de chico. Mi viejo siempre me llevaba a la montaña a andar en bici, correr, pero también jugaba al fútbol. Así que no me podía dedicar solamente a esto. Hoy por hoy soy guía de montaña trekking de la escuela ISAUI (Instituto Superior Arturo Umberto Ilia) así que me dedico las 24 horas al día a la montaña, y en estos últimos años empecé a entrenar un poco más específico para esto".

Gasparini aseguró que ama entrenar y estar en la montaña. "Me encanta estar en la montaña, entonces según las dos cosas, pero soy consciente que no voy a vivir de esto porque es bastante complicado. Así que cuando pueda lo hago y cuando no, no, pero bueno no lo hago de manera profesional porque es bastante complicado vivir del deporte acá".

"La carrera fue en Mendoza, en el parque provincial Aconcagua, salíamos desde Potrerillos, recorriendo una distancia que eran de 60 kilómetros. Había varias distancias para recorrer, de 100 km, de 42, de 25 y de 15. La particularidad de la carrera es que se corrió en altura, y lo que pasa es que hay menos presión para el intercambio gaseoso en tus pulmones. Así que te llega menos oxígeno a los músculos, entonces te cansás más rápido. Acá en Carlos Paz estamos a 600 metros sobre el nivel del mar, y allá largamos a los 2800 y llegamos a los 4200 que estaba en Plaza Francia dónde llegamos y damos la vuelta. Así que corríamos sobre altura, que lo hace un poquito más tedioso. Yo lo que hice con unos amigos me fui unos días antes, y entramos al parque e hicimos cumbre en el Aconcagua. Así que hice una travesía como de unos 12 días entonces el cuerpo está más aclimatado, adaptado a la altura y eso me benefició bastante".