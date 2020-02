La historia de la leyenda del atletismo que vive en Carlos Paz

Carlos Paz. Víctor Hugo Losano tiene 81 años y es vecino de Carlos Paz desde el año 1998, tras haber nacido en Las Perdices, pasó buena parte de su infancia y adolescencia en la ciudad de Córdoba donde tuvo una importante actividad en el mundo del atletismo nacional y sudamericano. Con tan solo 18 años, ya era noticia en las principales revistas deportivas del país como El Gráfico por los logros que obtenía en las pistas. El recuerdo de los años dorados y el deseo de conocer a Victoria Woodward.

En solamente siete años, logró consagrarse diez veces campeón argentino y fue parte de torneos sudamericanos en Uruguay, Brasil, Perú y Chile. «Yo gané cinco torneos argentinos en la distancia de 400 metros y cuatro en la distancia de 800 metros, más uno de posta de 400 metros, fueron diez en total en toda mi carrera. Empecé en las competencias en el año 1956, en aquella época existían dos federaciones y logré ganar en la de Buenos Aires y en la del interior. También tuve la posibilidad de ser parte de varios torneos internacionales, como el Sudamericano del año 1958 en Uruguay, en Brasil en 1959, un Iberoamericano en Chile en 1960 y un Sudamericano que se disputó en 1961 en Lima»; recordó en una entrevista con El Diario.

Sobre sus inicios en la actividad deportiva, expresó: «Yo comencé a practicar atletismo a los 18 años, nací en Las Perdices pero siempre viví en Córdoba y en el atletismo, siempre representé a la provincia. La Asociación de Hombres Jóvenes empezó a trabajar con el Atletismo y ahí me fui metiendo, después pasé en Córdoba a representar a Fiat, luego en Renault para luego terminar en el Jockey Club».

«Me tocó viajar por todo el país y a países sudamericanos también, durante diez años me entrenaba todos los días. Siempre me gustó el deporte y antes del atletismo también jugaba al fútbol en las inferiores de un club. Corría en la distancia de 400 metros porque tenía facilidad para realizar buenas marcas y después también sumé a los 800 metros. Mi récord en 400 metros es 49 segundos y en 800 metros es 1 minutos 55 segundos, las pistas en su mayoría eran de tierra en aquella época»; agregó el vecino.

En otro fragmento de la entrevista concedida, Víctor Hugo rememoró: «En el año 1963 justo era la décima vez que era campeón argentino en los 400 metros y me dijeron que había una posibilidad de que saliera en la tapa de la revista El Gráfico. Justo ese fin de semana ganó River con Labruna de director técnico, así que salí en la revista pero no en la tapa. Después me hicieron una entrevista y gracias a eso conseguí trabajo en Renault. Un señor que trabaja al lado de la fábrica me invitó a comer a su casa, me presentó a sus hijas y me terminé casando con una de ellas, con la que estuve toda mi vida y pude formar una familia. Tuve dos hijas y hoy tengo ocho nietos, de los cuales una hija y muchos de mis nietos viven en Carlos Paz».

Consultado sobre la actualidad del atletismo nacional, reconoció su admiración por la carrera de la carlospacense Vicky Woodward y manifestó su deseo de conocerla personalmente. «Sigo el atletismo de Carlos Paz, sigo la carrera de Victoria Woodward, me encantaría sacarme una foto con ella. Yo la admiro mucho como atleta, tener el récord argentino en cien metros es importantísimo y ella lo consiguió, es muy buena atleta».