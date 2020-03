Laura Gigena, la gran promesa del boxeo argentino

Carlos Paz.- Con solamente 19 años, la boxeadora nacida en Carlos Paz, Laura Gigena pasa por el mejor momento de su carrera dentro del mundo del boxeo femenino y tras volver a ganar una pelea en el Club Sarmiento días atrás ya tiene la cabeza puesta en una hipotética confirmación para formar parte de manera definitiva de la Selección Argentina.

“Me siento en uno de mis mejores momentos, creo que este va a ser mi año, que tengo que estar preparada por que siento que empecé el año con el pie derecho y que se vienen grandes cosas, tengo muchas metas por cumplir y estoy trabajando para lograrlas”, comentó en exclusiva a El Diario.

Y continuó: “Dentro del boxeo sueño con lo que sueña todo boxeador, que es llegar a ser campeona del mundo, llegar a ser una de las mejores boxeadoras y ser un ejemplo de superación para otras chicas. En sí no soy de seguir mucho el boxeo, me gusta mucho la “Tutty Bop” por ejemplo, pero más que nada admiro mucho el boxeo que tienen las hermanas Sánchez, las admiro no solo en lo deportivo si no en lo personal también"

“Me gusta que es un deporte en el cual solo arriba del ring somos rivales, abajo todo es diferente, solo somos dos personas que estamos luchando por un mismo sueño. Gracias a este deporte conocí personas maravillosas, hice amistades y me gané un padre amigo y compañero, el gringo mi entrenador. Disfruto todo, a todo le veo su lado positivo, Todo me ayuda a crecer y con el simple hecho de poder hacer lo que amo, que es subirme a un ring ya soy feliz”, cerró.