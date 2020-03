Valentina Rossi y Bautista Echenique, campeones de golf en La Cumbre

La Cumbre.- Valentina Rossi y Bautista Echenique fueron los campeones indiscutidos del 35º del Campeonato Provincial de Menores y Juveniles y Torneo Internacional en el campo de La Cumbre Golf Club, organizado por la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba.

En total fueron 151 jugadores que participaron de la competencia, terminando el domingo 111 competidores que lograron superar el corte clasificatorio.

En Damas Campeonato, la representante de Jockey Club de Rosario, Valentina Rossi, se coronó ganadora con tres destacas rondas de 74, 67 y 73 para un final de 214 golpes. Su escolta fue la jugadora de la Federación, Julieta Oviedo, de El Potrerillo de Larreta, con 215, teniendo una destacada recuperación de 68 impactos para cerrar la competencia.

“Muy contenta por venir a La Cumbre y a jugar un torneo de la FGPC, siempre me tratan muy bien y el torneo es excelente. Sabía que iba a estar difícil porque había muy buenas jugadoras, había que luchar hasta el final y eso hice y en la última ronda jugué bien y pude cerrar con una buena tarjeta y quedarme con el campeonato” finalizó Rossi.

En Caballeros Campeonato, el Menor de la FGPC, Bautista Echenique, con un sólido final se coronó con rondas de 71, 67 y 68, marcando un total de 206 golpes, cuatro bajo par. En segundo lugar terminó Maximiliano Dufey, de la Federación Chilena de Golf, de buena performance, con 208 impactos.

“La verdad me costó mucho, pero se me dio. El plan del día fue no cometer errores graves, pero realice muchos birdies, me mantuve con buena concentración y pude ganar. Estoy muy contento, ahora me preparo para el norpatagónico que se juega la semana próxima” culminó Echenique.

Párrafo especial para Vicente Sequeira, jugador de Jockey Club Córdoba, quien registró el mejor score de la competencia, de un total de 204 impactos, seis bajo par, con vueltas de 70, 67 y 67, quedándose con la categoría Juveniles, siendo su último Campeonato como Aficionado, para iniciar una nueva etapa en el campo Profesional.

En tanto los demás resultados de las categorías de la competencia fueron: en Damas Menores de 15 años la ganadora fue Isu Choi, de la Federación Paulista de Golf, con 224 golpes. En Damas Menores y Juveniles, triunfó Julieta Oviedo, de El Potrerillo de Larreta, con 215.

Con respecto a Caballeros, en Menores de 15 años, se impuso Erich Fortlage, de la Asosiación Paraguaya de Golf, con un acumulado de 219 tantos y en Caballeros Menores, el ganador fue el chileno Maximiliano Dufey, con 208 golpes.

En la competitiva Copa Internacional por Equipos, nuevamente defendió el título el team de la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba con su representativo “A”, conformado por Julieta Oviedo y Joaquín Córdoba con un acumulado de 431 golpes, imponiéndose a catorce equipos, seis representativos de países y ocho de Federaciones Regionales de nuestra nación.

En el segundo lugar se posicionó el team de la Asosiación Argentina de Golf con 435, integrado por Maria Cabanillas y Juan Martín Loureiro, reciente ganador del Abierto XXVII El Federal. En la tercera posición se lo adjudica el otro equipo de la FGPC el “B” cuyos integrantes fueron Antonella Periotti Omisolo y Manuel Lozada con 436.

Recordamos que en el día de ayer se definió la categoría Menores de 13 años, consagrándose ganador Javier Santolaya de la Federación Chilena de Golf con un final de 151 tantos, con giros de 79 y 72.

En la Copa Interclubes por Equipos de la FGPC, el representativo ganador fue el de Bell Ville Golf Club con un total de 431 impactos. Sus integrantes fueron: Nicolás Visca, Leandro Mihaich, Sol Verón, Juan Quaglia y Mariano Racca.

En la ceremonia de premiación, que se llevo a cabo en el Club House de La Cumbre GC, ante una importante cantidad de presentes, asistieron las autoridades del Club Sede: La Vocal de la Comisión Directa del club sede Payi Báraga y su Gerente, Daniel Vera; por la Municipalidad de La Cumbre, su Intendente, Pablo Alicio y el Secretario de Deportes, Facundo Cepeda, por la Agencia Córdoba Deportes, Mariano Reutemann, por la AAG, el Presidente de la Comsión de Desarrollo Dr. Jorge Andueza y por la FGPC, su Presidente Cr. Claudio Abrile, el Secretario Esc. Pablo PontVerges, la Profesora Martina Gavier y el Gerente, Lic. Félix Naum.

Resaltamos que la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba puso a disposición la producción, durante los tres días de juego scores on line, y como es habitual, contó con muy buena participación de Voluntarios, donde con excelente predisposición y entusiasmo colaboraron para llevar los resultados minuto a minuto.

Una vez más, en La Cumbre se vivió una verdadera fiesta del golf Provincial, Nacional y Sudamericano, con la presencia de representates de siete países y de las diez Federaciones Regionales argentinas. Resaltamos la excelente convocatoria del 35º Internacional de La Cumbre, siendo 151 jugadores, que interactuaron durante cuatro días de alto nivel competitivo, compartiendo momentos de camaradería y diversión. Destacamos la gran colaboración de La Cumbre Golf Club, la Municipalidad de La Cumbre, las Agencias Córdoba Turismo y Deportes y la Asociación Argentina de Golf.

Cabe mencionar que por tercera vez consecutiva contó con puntaje para el Ranking Mundial de Aficionados/as (WAGR).

Cerrando esta impecable competencia, por segundo año consecutivo en la historia del certamen, el 35º Campeonato Provincial de Menores y Juveniles y Torneo Internacional tuvo su aplicación oficial para dispositivos móviles, donde los jugadores y el público pudo acceder a la información del leaderboard online de Damas, Caballeros y Menores de 13 años, acompañado de los horarios y sección de noticia.

Info Federación Provincial de Golf