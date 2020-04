Guillermo Vilas sufre deterioro cognitivo

Mónaco. El gran ídolo del tenis argentino, Guillermo Vilas, no pasa un buen momento de salud a partir de un deterioro cognitivo que lo afecta desde hace tiempo.



El ex jugador, de 67 años, vive en Mónaco junto a su familia. Debido a ese problema, su salud mental ha ido empeorando al punto de no reconocer a familiares o amigos en algunos lapsus.



Vilas está alejado hace rato de la vida mediática y sus apariciones públicos han disminuido en los últimos años.



En 2018, el ex tenista y capitán de Copa Davis, Tito Vázquez, adelantó algo al respecto. “Nadie lo dice pero creo que él tiene un principio de alzheimer", indicó en aquel momento.



Willy es el tenista argentino más destacado de la historia, con 62 títulos ATP, entre ellos, cuatro Grand Slams (dos Australian Open, un Roland Garros y un US Open), una cifra que ningún compatriota pudo repetir luego.