Federico Pereyra, el voleibolista varado en Arabia Saudita

Por Marina Butrón (Agencia Télam). El sanjuanino Federico Pereyra, voleibolista del seleccionado argentino y del Al Halil de Arabia Saudita, siente "una desesperación terrible" por volver a la Argentina, algo que no consigue desde que se declaró la pandemia de coronavirus debido a que "no hay vuelos de repatriación desde Medio Oriente".



"Estoy bastante preocupado porque por ahora no tengo forma de volver. Tampoco quiero buscar un vuelo a San Pablo y quedarme varado en un aeropuerto con mil valijas", le contó Pereyra a Télam desde Riad, capital de Arabia Saudita.



El opuesto está en esa ciudad desde noviembre. Su mujer y su hijo de 2 años lo acompañaron parte de la temporada, pero regresaron antes a San Juan.

"Estoy en contacto con el cónsul de la embajada, no nos dio respuesta de cuándo podemos viajar todavía, aunque siempre atendió el teléfono y está a disposición. Eso hay que rescatarlo porque en otros lugares cerraron la embajada y apagaron los teléfonos. Sé que el Enard está detrás de repatriar a los deportistas varados también, pero no es fácil", agregó Pereyra.

Waldo Kantor, quien era técnico del Al Halil, el equipo más poderoso de Arabia, pudo regresar a Buenos Aires a mediados de marzo por una sorpresiva desvinculación, que a la luz de los hechos representó una ventaja.



A Pereyra, Al Halil le adeuda los sueldos de marzo, abril y mayo. "Nos dijeron que tenían los pagos listos pero a mí el club me queda a 50 minutos de auto y no puedo llegar si no tengo un permiso para circular. Acá hay toque de queda. Solamente podés ir al supermercado o a la farmacia más cercana entre las 6 AM y las 15", relató el jugador de 31 años.



El voleibolista, integrante del seleccionado que se clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, está en contacto con un grupo de argentinos que también están varados en Arabia y quieren volver, entre ellos el mediocampista Leonardo Gil (ex Rosario Central y actualmente en Al-Ittihad de la Liga Profesional Saudí). "Coincidíamos en la desesperación", confió Pereyra.



De todas formas, el voleibolista sabe que debe tener paciencia. "Dentro todo acá tengo casa, comida, internet. Eso lo valoro. Hay gente que se quedó sin trabajo y la está pasando mal en serio. Vivo en un 'compound', que es una especie de country donde todos son extranjeros, no hay saudis. Hay pocos europeos, muchos egipcios... Por ahora estoy bien, me contacto con mi familia, aunque lo que más cuesta es manejar la cabeza", concluyó Pereyra.