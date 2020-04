Fernando Gago con respecto a su futuro: «Quiero seguir jugando»

Buenos Aires. Fernando Gago, actual futbolista de Vélez Sársfield, aprovechó la cuarentena para contar cómo está llevando la recuperación de su última lesión. Sin ir más lejos, el ex Boca y Real Madrid admitió que no se dará por vencido y reveló que tiene intenciones de volver a las canchas una vez más.

"Tengo ganas de seguir jugando, pero tengo que ser sincero conmigo mismo. Si veo que estoy bien, bárbaro; Y sino, voy ser el primero en decir que no estoy para jugar. No quiero jugar por lo que fui, quiero dar otra cosa. Me operaron cinco veces, de las cinco veces, volví cuatro, ¿por qué no voy a volver cinco? Esa es mi motivación", sostuvo Gago, en diálogo con Arqueros por Club 947 (FM 94.7).

En la misma línea, agregó: "No tengo miedo de volverme a lesionar y si me pasa, lo aceptaré. Hoy estoy entrenando como si fuera la primera vez que me pasa. Soy consciente que después de cierta edad al fútbol no se puede jugar, entonces eso me motiva. Cada vuelta de una lesión estaba más nervioso que el primer partido de mi vida".

"El día previo a la operación de febrero, le fui a dar un beso a mi hijo y se puso a llorar. Estaba angustiado porque yo me iba y hay que explicarle eso. Lo acosté y me fui al balcón a llorar. Mi hijo Mateo me pidió que vuelva a jugar. Arrancó con la psicología de que quiere ir a la cancha", relató Gago.

Por último, el volante de 34 años admitió que su objetivo a futuro es seguir ligado al fútbol: "Mi futuro va a estar ligado al fútbol, sea como entrenador o mánager. Todavía no lo tengo claro, porque sigo siendo jugador y quiero seguir jugando a la pelota", cerró.