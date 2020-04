El jefe médico de la FIFA pidió «paciencia» para que vuelva el fútbol

Suiza. El presidente del comité médico de la FIFA, el belga Michel D'Hooghe, aseguró que el mundo "no está listo" para volver a ver fútbol competitivo, al menos, hasta el 1 de septiembre, y pidió "paciencia" para recuperar la normalidad tras la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

"El mundo no está listo para el fútbol competitivo, espero que esto pueda cambiar rápidamente. Se necesita más paciencia. Esta es la situación más dramática en la que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial. No debemos subestimarla, debemos ser realistas", explicó D'Hooghe en videoconferencia con Sky Sports.

Mientras las ligas francesa y neerlandesa se dieron por finalizadas y la belga tomará probablemente la misma decisión el sábado, en España, Alemania e Inglaterra planean reanudar los torneos.

"El fútbol solo puede ser posible si se permite el contacto de nuevo. El fútbol sigue siendo un deporte de contacto y evitarlo es una de las primeras cosas que los expertos dicen que debes hacer", subrayó, en declaraciones que reprodujo la agencia DPA.

"Todavía hay normas de distanciamiento social -agregó-. Las pruebas son un punto importante, pero hay que repetirlas. Si uno de los jugadores da positivo, tienes que poner a todo el grupo en cuarentena. ¿Es esa una solución para una competición normal? No es una cuestión de dinero sino de vida o muerte".

"No puedes jugar la Premier League cuando los jugadores están obligados a permanecer a dos metros el uno del otro. No puedes pedirle a Liverpool que juegue en Manchester y que todos los jugadores se mantengan a una distancia de dos metros entre ellos. No se puede jugar al fútbol con una mascarilla", apuntó.

"La solución llegará el día que haya un programa de vacunación adecuado. El fútbol tiene que ser paciente. Debe escuchar a las autoridades nacionales y respetar las reglas básicas de salud. El hecho de que los balones se puedan esterilizar no significa que podamos jugar al fútbol nuevamente", añadió.

Además, y en una entrevista con el diario inglés Daily Mail, el médico advirtió sobre los riesgos de contacto entre los jugadores y apoyó que todas las ligas se den por finalizadas.