¿Qué ocurrirá con los encuentros internacionales de fútbol de Carlos Paz?

El profesor Gerardo Cvejanov es impulsor de los encuentros internacionales de fútbol que congregan a miles de personas en la ciudad de Villa Carlos Paz. En el contexto de la pandemia que se está viviendo, reconoció que hay incertidumbre pero aseguró: «Las expectativas para este año se mantienen intactas para hacerlo en octubre».

«Nuestros tradicionales encuentros de fútbol infantil y senior se llaman Jugamos Todos y son un sueño hecho realidad. Este año celebramos los 21 años del torneo infantil y los 15 años del senior. Son eventos reúne personas de toda la Argentina y de distintos países que vienen a disfrutar de un fin de semana único e inigualable, con intención de relacionarse con muchas personas de diferentes niveles sociales, culturales e idiomas, entre otras cosas. Es una oportunidad para que conozcan nuestra ciudad, nuestra hermosa villa y es muy importante que nos visiten niños y adultos de todos lados»; destacó a El Diario.

En los encuentros, participan clubes, escuelas de fútbol, academias, escuelas de barrio, escuelas municipales y colegios primarios y secundarios de todos los países, pero también grupos de amigos, profesores, padres y compañeros de trabajo, entre otros.

«En cuanto a lo deportivo, queremos destacar que nuestros Encuentros de Fútbol Internacional han ido en crecimiento debido a la modalidad en la que trabajamos, pensamos firmemente que la competencia no siempre es la mejor manera para relacionarnos, por eso, estos encuentros no son competitivos y esto ha generado una muy buena aceptación en todas las instituciones que año a año se suman a esta hermosa experiencia»; sostuvo Cvejanov, quien no pierde las esperanzas de que puedan celebrar en octubre.