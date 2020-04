El arquero carlospacense que juega en River y sueña con debutar en Primera

Daniel Montagnino es un joven nacido en Carlos Paz que forma parte del plantel de las divisiones inferiores del Club Atlético River Plate y sueña con debutar en Primera División. Tiene 18 años y su familia se encuentra radicada en la vecina localidad de San Nicolás, donde comenzó a jugar al fútbol en el Deportivo San Nicolás y antes de vestir la camiseta del Club Atlético Carlos Paz.

«Cuando estaba en el Atlético, vinieron los cazadores de talentos de River Plate a realizar una prueba y me fue bastante bien. Me llevaron una semana a entrenar a Buenos Aires, donde fui seleccionado para ser parte de las divisiones inferiores del «millonario». Viví tres años en la pensión del club y hace un tiempo estoy viviendo solo cerca del Monumental»; contó en diálogo con El Diario.

Sobre sus primeros pasos en la institución de Nuñez, expresó: «Al principio me costó mucho porque me tocó jugar poco. Durante los primeros siete meses, jugaba solo algunos partidos de liga, pero luego fui titular en un partido de AFA y anduve bastante bien. Ahí empecé a jugar mucho más seguido y tuve la posibilidad de disputar torneos internacionales en Dallas (Estados Unidos), donde perdimos con Flamengo en semifinales. Este año, fui parte del equipo de la Copa Libertadores Sub 20 que se jugó en Paraguay, donde terminamos segundos tras perder con Independiente de Valle en la final».

«Mi entrenador es Gabriel Perrone y tuve la suerte de ser alcanzapelotas durante un año y medio, incluso en partidos de la Selección Argentina. Tuve la posibilidad de conocer a Lionel Messi y a otros grandes jugadores como el chileno Alexis Sánchez»; agregó.

En tanto, sobre los arqueros que le sirven de referencia, aseguró: «Me identifico con Franco Armani, porque es un arquero que gana partidos, de equipo grande. Me encantaría llegar a ser como él. Cuando estamos entrenando, me toca hacerlo siempre al lado del plantel de Primera División, así que conozco a todos los jugadores y a Marcelo Gallardo también. Nunca le hablé personalmente, pero está cerca nuestro y nos saluda muy amablemente».