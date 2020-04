Gatti cada vez más cerca de volver a su casa

España. Hugo Orlando Gatti, ex arquero de Boca, continúa evolucionando de manera favorable en una clínica de Madrid tras contagiarse de coronavirus hace aproximadamente dos semanas. La novedad la brindó su hijo Lucas, quien actualizó el estado de salud del Loco a través de las redes sociales durante los últimos días y aclaró que su padre podría recibir el alta en poco tiene si sigue mejorando como hasta ahora.

"Mi padre continúa internado aunque es verdad que la situación es mucho más alentadora. Hoy la doctora me ha informado de su positiva evolución y que falta poco para comenzar a plantearse la posibilidad de irse a casa", escribió Lucas en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, dejó en claro que todavía no puede considerarse que su padre ya está curado. "No obstante, ese 'poco' que queda nos obliga a continuar pidiendo prudencia, cautela y paciencia. Gracias a todos por los mensajes de apoyo que recibimos constantemente. Un fuerte abrazo", fue el mensaje que dejó el hijo del ex arquero de 75 años.

El 24 de marzo pasado se conoció que Gatti, radicado hace muchos años en Madrid, había dado positivo por Covid-19. El Loco fue atendido de urgencia y gracias a la buena respuesta que la medicación tuvo, su salud evoluciona, aunque sigue aislado.