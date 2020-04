Italia: Delfino contó que su miedo es el «colapso sanitario»

Italia. El basquetbolista Carlos Delfino, campeón olímpico en Atenas 2004, contó ayer que su mayor temor es el "colapso sanitario" en Italia por el Covid-19.

"El temor acá pasa por el colapso sanitario, todos los días mueren entre 600 y 700 personas y tenemos muchos médicos contagiados", comentó el escolta, que vive cerca de Bolonia junto con su familia.

El basquetbolista, que quedó libre el pasado año tras su temporada en Fortitudo Bolonia, aseguró: "Con mi familia estamos viviendo la quinta semana de cuarentena porque empezó a fines de febrero. Acá se subestimó el confinamiento y se están pagando los platos rotos. Las medidas se tomaron tarde".

Asimismo, el santafesino destacó las medidas en Argentina y en diálogo con Dame Radio valoró: “Estoy en contacto constante con mi familia en Santa Fe. Escucho noticias y estoy al tanto de lo que pasa, se tomaron medidas muy buenas y a tiempo”.

Delfino, radicado en la ciudad de Cento, a unos 27 kilómetros de Bolonia, se refirió a su vida deportiva: "Me llamaron de Argentina en el último mercado de pases pero no se dio. Yo me siento bien como para seguir jugando".

El ex jugador de Boca Juniors y Unión de Santa Fe avisó: "Estoy dispuesto a jugar tanto en Italia como en Argentina. Obviamente que si me voy de acá, lo haré solo porque mi familia tiene su vida, pero sé que puedo aportar en una cancha".