Ginés González García dice que, "sin contagios", el fútbol podría volver antes de septiembre

El Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, deslizó que, en caso de que se detuvieran los contagios, la actividad futbolística “puede volver antes de septiembre”, hasta ahora el plazo estimado de reanudación ante la irrupción del coronavirus.



“Si no hay casos de contagio, el fútbol podría volver antes. Pero es lógico pensar en septiembre” expresó el titular de la cartera sanitaria.



El funcionario reveló que hoy mantuvo una entrevista con su par de Turismo y Deporte, Matías Lammens.



"No hablamos de fechas posibles de retorno, aunque los dos somos futboleros” dijo a ‘La Oral Deportiva’ (AM 630 Radio Rivadavia).



La actividad futbolística está paralizada desde marzo pasado, cuando apenas llegó a disputarse la primera fecha de la Copa de la Superliga, certamen que –según AFA- será dado por cancelado sin resolución.



González García admitió que durante la semana venidera los equipos de ambos ministerios empezarán a "trabajar en la preparación de los protocolos” para regresar a los entrenamientos de los distintos planteles profesionales.



Una versión que circuló en las últimas horas y a la que tuvo acceso Télam, luego de consultar distintas fuentes, daba cuenta de que las prácticas “podrían reanudarse” el lunes 25 de mayo.



“Los médicos de cada uno de los clubes van a participar en la decisión de la vuelta al fútbol”, sostuvo el ministro.



El propio funcionario consideró que una de las alternativas que se evalúan para garantizar el retorno de la actividad es que los futbolistas “no pasen por los vestuarios y que vayan directamente del lugar en el que salgan al estadio”.