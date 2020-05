Elaboran protocolos para prácticas deportivas en Córdoba

Córdoba. En el marco de la nueva fase de reapertura progresiva del aislamiento, se inició un proceso de elaboración, análisis y aprobación de protocolos de las disciplinas deportivas que aglutinan las federaciones provinciales. Para ello, se les envió unos lineamientos principales que deberán cumplir y sobre el cual cada federación ajustará su protocolo para la apertura gradual de las actividades.

En base a esto, el martes se desarrolló una primera reunión virtual, con la participación de todas las federaciones provinciales. La misma estuvo encabezada por el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor Campana, quien indicó “Fue muy productiva, ya que se expresaron las diferentes voces del deporte de Córdoba. Es el comienzo del proceso de flexibilización en la parte deportiva y recreativa en nuestra Provincia. Por eso hemos hecho un primer pedido para trabajar en conjunto con los diferentes protocolos que van a regir cada actividad y las limitaciones propias de cada deporte”.

En la reunión se trataron varios temas, aunque fundamentalmente se habló sobre la realidad que les toca asumir a las federaciones, clubes, deportistas y ligas del interior. También se informó sobre el procedimiento para la aprobación de la práctica de los diferentes deportes y disciplinas, el cual contará con la participación de las diferentes federaciones, las áreas de deporte de los municipios, los COE regionales y el COE central, que será el que tenga la última palabra en cuanto a la autorización.

La prioridad a nivel nacional y también provincial sigue siendo la salud y todos los recursos están puestos en el sector sanitario. En este sentido, la reapertura de la actividad deportiva estará supeditada a cómo evoluciona la situación epidemiológica en relación a la pandemia del Covid-19.

Campana no desconoce la realidad del deporte y es por eso que ya viene trabajando desde hace tiempo en los protocolos que regirán la práctica actividades deportivas: “Obviamente, la preocupación de todos los que formamos el deporte o estamos en diferentes estamentos del deporte, es la realidad económica que vive nuestro país, los clubes, federaciones y deportistas. Sobre ese tema también hicimos un análisis y cada representante de las instituciones deportivas federadas, pudo evacuar dudas de diferentes situaciones, sobre todo con el tema de la paulatina vuelta a la actividad”.

A partir de esta flexibilización, la Agencia Córdoba Deportes recibirá los protocolos completos de cada federación, con las particularidades de cada disciplina y, posteriormente se los elevará al COE, donde analizarán teniendo en cuenta las diferentes realidades de toda la provincia. “Sé que las federaciones provinciales y nacionales han trabajado muy bien en este sentido, así que descontamos que en el corto plazo vamos a tener los diferentes protocolos para las distintas actividades, teniendo en cuenta que hay deportes que tienen varias disciplinas”, expresó Campana.

“A priori, uno piensa que en este regreso a la actividad, los deportes individuales son los que se van poder desarrollar lo más parecido a lo habitual, en tanto que los deportes de conjunto y aquellos que son de contacto, estarán limitados a la práctica de fundamentos y parte física”, expresó.

El protocolo que se envió esta semana a las federaciones contempla las condiciones principales para requerir la habilitación del protocolo particular de cada disciplina deportiva, teniendo en cuenta ciertos lineamientos generales como traslados seguros, cuidados de efectos personales y elementos deportivos, cuidados en instalaciones, desinfección de instalaciones, respeto por el factor de ocupación establecido, testeo médico, actuación ante detección de un caso de Covid-19 sospechoso o confirmado y capacitación.

La autorización para la práctica deportiva se haría efectiva siempre que medie una declaración jurada de las autoridades locales, la federación correspondiente y cada institución en donde se comience a desarrollar la práctica, en donde se asuma además el compromiso y responsabilidad en relación al cumplimiento y control del protocolo que regule la actividad.

Más allá del seguimiento que pudiere hacerse desde el Estado, resulta indispensable el control social con especial y directa responsabilidad por parte de las autoridades locales, federaciones, instituciones en donde se desarrollen las prácticas, y de los propios deportistas. “La idea del gobierno es que lo hagamos entre todos y que la responsabilidad sea de todos. Si no hay responsabilidad social de quien va a practicar deporte, obviamente esto no va a terminar bien. El objetivo es que esta flexibilización perdure y que no tengamos que dar marcha atrás por hacer un mal uso”, concluyó Héctor Campana.

Por la Agencia, estuvieron presentes también el vicepresidente Gonzalo Sosa; los vocales Mariano Reutemann, Fernando Miller, Alberto Martino; el presidente de la Confederación de Deportes de la Provincia, Jorge Cattaneo, el director de Deporte Federado, Pablo Mazzieri y el director de Proyectos Especiales, Diego Brazzale.