Pastore: «Si tengo que volver a Argentina, será a Talleres»

Italia. El volante de Roma de Italia Javier Pastore aseguró en una charla "mano a mano" con el relator de Cadena 3 Carlos "Bocha" Houriet que de volver a Argentina será a Talleres.

“Hablo siempre con Julio Buffarini, tenemos buena relación. Jugamos en la misma categoría en inferiores y lo veo cuando vuelvo a Córdoba. El día antes que él hizo una nota habíamos hablado por algo y me puso que sería lindo volver a Talleres los dos juntos, y le dije que más vale, que era un sueño pendiente", contó, en una entrevista en vivo transmitida por el club de barrio Jardín.

En este sentido, acotó que no recibió ninguna propuesta formal de clubes del país para volver, pero remarcó que le gustaría "terminar estos dos años en Roma, tratar de hacer lo mejor y, si tengo que volver a Argentina, será a Talleres primero".

"Volver a jugar en Córdoba sería volver a estar con mis amigos y mi familia cerca, viviendo el día a día con ellos, que es lo que más me falta y lo que más necesité estos años afuera", señaló "El Flaco", quien recordó que en la "T" no tiene "ni tres partidos seguidos", por lo que desea "volver y tener el trato jugador-hincha, que me gustaría muchísimo".

Figura estelar del inolvidable Huracán de Ángel Cappa del 2009, destacó al entrenador como un bastión fundamental en su carrera. "Le dio una vuelta increíble a mi carrera en seis meses", aseveró.