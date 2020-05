Gabriela Sabatini celebra sus 50 años

Gabriela Sabatini, la máxima estrella de la historia del tenis femenino en la Argentina, celebra hoy sus 50 años en Miami, donde la sorprendió la cuarentena que involucra a gran parte del planeta debido a la pandemia de coronavirus, lejos de sus afectos pero tan espléndida como aquélla que encandilaba un cuarto de siglo atrás con su juego excelso y una figura carismática que sembró talento y cosechó prestigio.

"Gaby", cultora del bajo perfil, eligió una vida alejada de los primeros planos y el show-off, pero mantiene intacto el aura de gran campeona que la llevó a conquistar 27 títulos de singles, 14 de dobles y tocar el cielo con las manos con su triunfo sobre la alemana Steffi Graf en la final del US Open de 1990 cuando atesoró el único Grand Slam de su carrera.

"Durante mi carrera enfrenté situaciones complicadas, viajé sola alrededor del mundo, afronté diferentes tipos de presiones, lejos de casa y extrañando a mi país y a mi gente. Viví una vida totalmente diferente a la de las personas de mi edad. Pero al final, todo ese esfuerzo valió la pena", reflexionó Sabatini, retirada del tenis profesional en 1996 cuando apenas tenía 26 años, en una conferencia de prensa en Buenos Aires en febrero último.

Gabriela reside en Zúrich durante gran parte del año y altera su rutina con viajes a la Argentina para reencontrarse con su mamá "Betty" y su hermano Osvaldo, aunque también Miami es su lugar en el mundo y se siente muy a gusto en Nueva York, donde conquistó además del US Open, dos veces el Masters, en 1988 y 1994.

Desde que se retiró del circuito, rara vez tomó la raqueta aunque sea para despuntar el vicio y desplegar su arte, y cuando está en Zúrich practica su otra gran pasión, el ciclismo de ruta. Además, se levanta temprano y cada mañana hace distintos ejercicios, una rutina que le permite estar en forma.

"Cada tanto juego un poco, pero no me gusta hacerlo y sentir que no le estoy pegando bien a la pelota", confesó el año pasado durante Roland Garros, cuando fue honrada con el premio Philippe Chatrier 2019, una distinción que entrega la Federación Internacional de Tenis únicamente a personalidades muy especiales.

Sabatini tuvo una carrera brillante y marcó a fuego una etapa del tenis argentino, como lo había hecho años antes Guillermo Vilas entre los varones, aunque su tarea no tuvo continuidad ya que ninguna otra tenista nacional llegó ni por asomo a lograr sus éxitos.