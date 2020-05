El presidente de UEFA vaticina que el fútbol con espectadores volverá pronto

Inglaterra. El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, consideró ayer que el fútbol con espectadores "volverá pronto" y opinó que la pandemia de coronavirus no cambiará a este deporte en el mundo.

"El fútbol no cambió nada desde la primera Guerra Mundial ni la segunda Guerra Mundial, y tampoco lo hará debido a un virus. La gente dijo muchas veces que el mundo no volverá a ser el mismo después de esto y de otros sucesos importantes, pero creo que este deporte no cambiará y confío en que el fútbol con espectadores volverá pronto", expresó el esloveno en una entrevista con el periódico inglés The Guardian.

El máximo dirigente de la UEFA se mostró optimista en cuanto al regreso del público a los estadios y consideró que sólo hay que ser paciente y respetar los protocolos de salud.

"Debemos seguir todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pero estoy absolutamente seguro que el viejo fútbol con los fanáticos en los estadios volverá muy pronto ", añadió Ceferin.

"Esta pandemia generó una situación grave, pero de a poco está siendo controlada. Se sabe más sobre el virus y, en general, soy una persona optimista, no me gustan las visiones apocalípticas", concluyó el esloveno.