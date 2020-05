Los desacuerdos entre Holyfield y Tyson para la vuelta al ring

EE.UU. Los fanáticos del boxeo se entusiasmaron hace algunos días cuando, con pocas horas de diferencia, Mike Tyson y Evander Holyfield subieron a sus respectivas redes sociales videos en los que se los ve entrenándose y, al parecer, preparándose para una pelea. “Estoy de vuelta”, fue la frase con la que ambos cerraron esas publicaciones, alimentando las especulaciones respecto a la organización del que sería el tercer combate de la historia entre estos dos ex boxeadores que ya superan los 50 años.

Esta semana ambos púgiles admitieron en distintas entrevistas que las negociaciones han comenzado y que incluso países como Arabia Saudita, Australia y los Estados Unidos están interesados en albergar semejante evento que tendría fines caritativos.

“Mike y yo hablamos una vez sobre esto y desde ese momento su gente ha hablado con mi gente. No llegamos a un punto donde estemos en un acuerdo, pero ha habido conversaciones. Hay algunas personas importantes de diferentes países que desean que lo hagamos. Mi postura es: ‘Sí, si hay una manera de hacerlo, entonces hagámoslo’. Yo siendo yo y Mike siendo quien es, sé que podría ser algo grande", admitió Holyfield en diálogo con el sitio británico The Sun.

Sin embargo, remarco el hecho de que hay un punto en el que no coinciden. Al tratarse de una pelea de exhibición las reglas y la duración del combate no serán iguales que uno oficial, es por eso que el hombre de 57 años pretende que no haya un ganador: “No quiero que alguien tome una decisión de si hubo ganador o perdedor o que se defina por nocaut. Debe ser una exhibición”.

Por su parte, Tyson habló este jueves con TMZ Live y explicó un poco de qué se tratará este evento, cuyas negociaciones recién han iniciado. El norteamericano, quien ahora lidera un proyecto de cultivo de cannabis en California dejó en claro que el principal objetivo es recaudar dinero para ayudar a las personas más necesitadas: “Eso sería genial para la caridad. ¿Te imaginas a él y a mí yendo juntos al ring?”. “Oye, hay mucha gente por ahí que necesita ayuda y algo así podría ayudar a mucha gente que necesita ayuda”, agregó.

Holyfield venció en dos oportunidades a Tyson en Las Vegas, la primera, en 1996, por nocaut técnico, y la segunda, en 1997, la más recordada, por descalificación de su rival tras haberle mordido la oreja en uno de los combates más extraños y polémicos de la historia. ¿Habrá un tercer episodio?.