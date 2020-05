La desesperante situación que padecen los clubes de Carlos Paz

La pandemia de coronavirus golpeó con fuerza a los clubes carlospacenses que viven una situación desesperante y tienen serios problemas para afrontar los gastos fijos, sueldos de entrenadores, impuestos y servicios. El panorama es preocupante de cara a los próximos meses y muchas instituciones buscarán un «salvavidas» en la Nación, la Agencia Córdoba Deportes y la Municipalidad, quienes anunciaron la entrega de subsidios y otros beneficios.

«Estamos gestionando todos los subsidios posibles, el de la Nación a través del programa Clubes Argentinos y el de Provincia que lo comunicó el gobernador hace 48 horas. Desde la Municipalidad nos avisaron que también habrá una ayuda para los clubes y es muy necesaria, La situación del club Sportivo Bolívar es lamentable, estamos ante una situación extremadamente compleja y crítica, la verdad que quienes siempre nos ayudan que son las familias y las pequeñas empresas están pasando por una situación igual o peor que la del club»; expresó Gabriel Acosta, referente de la comisión directiva de Bolívar.

«Creemos que tiene que haber un fuerte posicionamiento en la ayuda el Estado, no una Provincia que diga que va ayudar a los clubes y que está cerca de las instituciones con una ayuda de 40 mil pesos que no cubre ni un tercio de los gastos mensuales que tiene el club Bolívar, nosotros gastamos 120 mil pesos para pagar los sueldos de nuestros entrenadores y los impuestos y servicios de nuestra institución. Solamente recibimos el beneficio en la tarifa de agua y EPEC nos avisó que no iban a costar el servicio, pero la deuda se sigue generando. Esta situación tiene dos aristas, la pandemia y la duración de la misma. Estamos en la segunda etapa, si esto se sigue sosteniendo en el tiempo dos o tres meses más, los clubes de barrio tendrán que cerrar y no queremos que sea así»; agregó a El Diario.

Por su parte, Alejandro Fantolino, presidente del Club de Pesca, señaló: «Desde el club, estamos llenando toda la papelería necesaria para solicitar esta ayuda que hoy está brindando el gobierno de la Provincia, obviamente que las necesidades del club son muchísimas y esto es una ayuda más».

En el mismo sentido, Carlos Marguetti, presidente del Club Atlético Carlos Paz, comentó: «Nos comunicamos con integrantes de la Agencia Córdoba Deportes y estamos reuniendo los requisitos para presentar el pedido para recibir este subsidio no re integrable, esperamos poder adquirir este beneficio».

Finalmente, Víctor Invernizzi, presidente del Club Independiente de Playas de Oro destacó: «A través de la Liga Cordobesa nos llegó la noticia de que la Provincia bajaba un programa de asistencia a los clubes, desde nuestra institución la idea es reunir los requisitos necesarios para acceder a esa ayuda económica y ver si podemos ser favorecidos. Creemos que sí, porque contamos con todo los requisitos por lo que vimos a primera vista. Es muy importante ya que es muy necesario para las instituciones».