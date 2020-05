Mike Tyson y su «show» en la lucha libre

EE.UU. Era sabido que Mike Tyson estaba entrenándose a tope para regresar a los cuadriláteros. Pero cuando todo el mundo creía que su regreso iba a concretarse en un combate de boxeo, el ex campeón mundial de los pesos pesados apareció en un segmento de lucha libre conocido como Dynamite de All Elite Wrestling. Y lo hizo acompañado de Rashad Evans, Vitor Belfort y Henry Cejudo, ex peleadores de UFC.

El regreso de Iron Mike fue durante un show en vivo en Jacksonville y se trató de revivir su enfrentamiento con la leyenda de la lucha libre Chris Jericho, que comenzó hace 10 años en la WWE. En las imágenes se ve cómo Jericho exige una disculpa al ex boxeador por haberlo traicionado hace una década, pero todo termina en un caos.

Tyson escuchaba atentamente escoltado por los ex campeones de peso semipesado del UFC, Rashad Evans y Vitor Belfort, así como también por el ex campeón del UFC de dos divisiones y recientemente retirado Henry Cejudo, de 33 años, quien defendió con éxito el título de peso gallo contra Dominick Cruz el pasado 9 de mayo y anunció su retiro de las MMA en las entrevista posterior a la pelea.

La discusión subió de tono hasta que el legendario pugilista se rompió la ropa y se puso frente a frente de su rival. Ahí pudo verse el espectacular estado físico de Mike Tyson, que tiene casi 54 años pero bajó alrededor de 60 kilos y ganó masa muscular con un exigente entrenamiento y una dieta estricta. Todo derivó en una batalla campal entre todos los luchadores que estaban presentes en el evento.

La presencia de Tyson en este evento se explica porque es amigo desde hace mucho tiempo de Tony Khan, el presidente de AEW, cuya familia es propietaria de los Jacksonville Jaguars. De hecho también apareció el sábado por la noche en el evento de pago por evento Double or Nothing de AEW, otorgando el nuevo cinturón de campeonato AEW TNT al ganador del título, Cody Rhodes.

Esto ha sido un pequeño aperitivo de lo que puede ser la vuelta de Mike Tyson al boxeo. Ha vuelto a ponerse en forma, y los informes indican que está considerando algún tipo de regreso para hacer combates benéficos. Incluso han surgido posibles rivales como Tyson Fury, Tito Ortiz, Wanderlei Silva y Evander Holyfield, con quien tendría una deseada revancha a 23 años de su mítica pelea.