Villa aseguró que nunca ejerció «violencia de ningún tipo» sobre su exnovia

Buenos Aires. Sebastián Villa, decidió publicar un mensaje en sus redes sociales durante las últimas horas del sábado para hablar sobre la denuncia de violencia de género que recibió por parte de su ex novia, Daniela Cortés, en el inicio de la semana. El futbolista colombiano de Boca aseguró que nunca ejerció “violencia de ningún tipo” y afirmó que espera “que la verdad salga a la luz” sin dar mayores precisiones sobre lo ocurrido.

El lunes por la noche, Cortés publicó inicialmente un mensaje en su cuenta de Instagram donde afirmaba que había "perdonado golpes” y definió al deportista como un “maltratador tanto físico como psicológico”. Al mismo tiempo, subió una serie de archivos multimedia en los que mostraba heridas en su cuerpo.

Si bien Villa publicó un escueto mensaje a las pocas horas de la acusación, decidió llamarse a silencio hasta este sábado a la noche: “Ante todo quiero decir que nunca ejercí violencia de ningún tipo sobre mi ex novia, Daniela Cortés, ni sobre ninguna otra mujer en toda mi vida”.

El delantero de 23 año que arribó a Boca a mediados del 2018 se definió como “una persona pacífica y muy creyente” y aseguró que no había hablado hasta el momento porque consideraba que la respuesta ante una denuncia de este estilo debía “hacerse ante la Justicia para poner fin a esta pesadilla".

A las pocas horas de haber sido acusado por su pareja, Villa decidió marcharse a la casa de su compatriota Juan Fernando Quintero, jugador de River. Sin embargo, a las horas abandonó también esa vivienda y realiza la cuarentena en otro sitio de Buenos Aires. Cortés, que está asesorada por el abogado Fernando Burlando, presentó la denuncia por violencia de género ante la fiscalía N° 3 de Esteban Echeverría, donde en las últimas horas ratificó sus declaraciones. Los funcionarios judiciales decidieron prohibirle la salida del país a Villa, a la espera de la evolución del proceso judicial.

Cabe destacar que desde Boca emitieron rápidamente un comunicado para dejar en claro su postura sobre la situación: “Boca reafirma su compromiso con los valores de la igualdad y el respeto, considerando a los clubes como un actor social determinante para dar esta pelea que tenemos como sociedad para erradicar la violencia de género, en todas sus expresiones”.

El mensaje de Villa

«Ante todo quiero decir que nunca ejercí violencia de ningún tipo sobre mi ex novia, Daniela Cortes, ni sobre ninguna otra mujer en toda mi vida. Estoy en contra de cualquier acto de violencia. Soy una persona pacífica y muy creyente. Si hasta el momento no había realizado ninguna manifestación en los medios de comunicación es porque considero que el descargo a una acusación así corresponde hacerse ante la justicia para poner fin a esta pesadilla que nos toca vivir a mí y a mi familia. Rezo para que la verdad salga a la luz lo más rápido posible. Agradezco el apoyo recibido por todos los que me acompañan en este difícil momento».