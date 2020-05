Tyson y Holyfield cerca de volver a enfrentarse

EE.UU. Una de las grandes sorpresas que han llegado en tiempos de coronavirus en el mundo del boxeo es el anuncio de Mike Tyson de que deseaba volver a subir al ring, pero como si fuera poco se ha sumado también otro de los grandes pesos pesados de su época: Evander Holyfield, ex campeón del mundo y protagonista de una famosa velada a fines de los ’90 con ‘Iron Mike’, también saldrá temporalmente del retiro para afrontar varias peleas benéficas.

Holyfield, quien ya hace unos meses expresó sus ganas de volver a pelear, hizo el anuncio recientemente en su cuenta de Twitter e inmediatamente generó multitudinarios pedidos de sus seguidores de que haga un combate contra Tyson.

‘The Real Deal’, que tiene 57 años y se retiró del boxeo profesional en 2011, no adelantó quién podría ser su rival pero publicó imágenes suyas preparándose para su regreso. Lo mismo que hizo recientemente Mike Tyson, quien a los 53 también ha retomado sus prácticas y se volvió un fenómeno viral por la potencia de sus golpes en los entrenamientos.

‘Iron Mike’ ya recibió una oferta de un millón de dólares para pelear un combate benéfico en Australia. Habrá que ver si los promotores de ambos combates logran ponerse de acuerdo y convencer a ambos de volver a subirse al cuadrilátero.

Sería una revancha después de más dos décadas de aquella pelea estelar llamada “The Sound and the Fury” (“El Sonido y la Furia”), que después se conoció como “The Bite of ’97” (“La Mordida del ’97”), que se celebró en el MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas (Nevada). En ese combate disputado el 28 de junio de 1997, con el titulo del campeonato de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en juego, Tyson le arrancó de un bocado parte de la oreja derecha a Holyfield.

Mike Tyson fue descalificado y perdió su licencia de boxeo en el estado de Nevada, pero luego la recuperó y pudo volver a boxear. Se retiró finalmente en 2005 y entró en una turbulenta etapa de su vida, sumergido en la depresión y las adicciones a las drogas, pero ya está recuperado y volverá a pelear... ¿será ante Holyfield? Los fanáticos ya sueñan con eso.(Fuente: Infobae)