Se ampliaron los horarios para hacer deportes en Carlos Paz

El Centro de Operaciones de Emergencias de la Provincia de Córdoba autorizó una ampliación de los horarios para la práctica de deportes individuales en Villa Carlos Paz. El nuevo protocolo extiende la práctica de tenis, paddel y golf de lunes a viernes de 7 a 18 hs, mientras que las caminatas deportivas (marcha y trote) y ciclismo se podrán realizar todos los días de 7 a 13 hs.

Se mantienen vigentes las recomendaciones y los controles municipales, para garantizar el cumplimiento del distanciamiento social y horarios autorizados para cada actividad. Entre las disposiciones generales para la práctica deportiva, debe evitarse el compartir elementos deportivos y recipientes de agua y mantener una distancia mínima de tres metros.

Cada deportista deberá llevar sus propios elementos de protección (barbijo, alcohol en gel, etc.), trasladarse al lugar por sus propios medios de manera individual y al terminar la actividad volver a su domicilio sin detenerse en reuniones grupales. Aquellas instalaciones que no sean estrictamente deportivas como vestuarios o confiterías no están habilitadas para funcionar.