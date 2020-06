Los gimnasios de Carlos Paz esperan para reabrir sus puertas

El último brote de Covid-19 con los primeros casos que surgieron en Villa Dolores, La Falda, Salsipuedes y la ciudad de Córdoba, puso freno a lo que parecía la reapertura de los gimnasios y centros de entrenamientos de Carlos Paz. En esta ciudad, hay más de cuarenta establecimientos que esperan la autorización del Centro de Operaciones de Emergencias del Valle de Punilla para volver a trabajar.

En el día de ayer, se amplió la flexibilización a otras actividades deportivas terrestres y acuáticas y se autorizó la práctica de calistenia, yoga y pilates, entre otros. Aunque todavía permanecen prohibidos los entrenamientos de cross-fit.

Noticias Relacionadas Carlos Paz: Avanza la flexibilización con nuevas actividades y deportes

Juan es propietario de un gimnasio de dimensiones importantes ubicado en el barrio Santa Rita y contó a El Diario: «Hasta hace dos semanas, a través de la Cámara de Gimnasios de Córdoba que formamos parte junto a los otros gimnasios de Carlos Paz, nos habían informado que estábamos muy pronto a la flexibilización en zonas del interior provincial sin transmisión comunitaria. Pero el brote que comenzó en Villa Dolores, frenó todo. El COE dejó de atender nuestras necesidades y pedidos, ya que consideran que todavía no estamos en condiciones para volver a la actividad y todavía no tenemos una fecha cierta de una posible apertura. Hasta incluso los protocolos que se presentaron no tendrían validez y deberíamos hacer algunos cambios».

«Nuestra situación es cada vez es más complicada, estimamos que un cuarto de los gimnasios tendrán que cerrar sus puertas de manera definitiva si no hay se autoriza su funcionamiento pronto. Hasta el día de hoy, tenemos entendido que un 10% de los centros de entrenamientos tuvieron que cerrar y no van a poder retomar la actividad»; destacó.

En las últimas horas, desde la Cámara de Gimnasios de Córdoba se reclamó la vuelta de la actividad en las zonas blancas, como Carlos Paz. Hoy está prevista una reunión del COE Central y hay expectativa creciente, luego de la flexibilización de nuevas actividades. «Desde el municipio han mostrado buena predisposición y nos marcaron que ni bien flexibilicen desde la Provincia, la ciudad también se va adherir. Estamos pidiendo de manera urgente que nos dejen trabajar y nos respeten ese derecho, somos muchos gimnasios en Carlos Paz y necesitamos generar ingresos para cubrir gastos»; completó Juan.