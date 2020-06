Maradona y su ironía a los que dicen que «está preso»

Buenos Aires. La filtración de un video de hace dos años de Diego Maradona bailando en la intimidad de su hogar en México con Verónica Ojeda, su por entonces pareja, volvió a poner sobre la mesa el tema de la salud del ex futbolista. El asunto se mediatizó aún más cuando su hija Gianinna contó que junto a su hermana Dalma intentarán que por medio de la Justicia su padre trate su adicción al alcohol.

“Estoy en el límite donde no tengo que exponer a mi papá. Si lo hago, es delante de un juez. Que se pueda hacer judicialmente”, dijo Gianinna el jueves pasado en Intrusos, e hizo referencia a que desde su entorno no lo cuidan. Incluso, trascendió que denunciarían a ese entorno, que incluye al abogado Matías Morla, por “abducción intelectual” y “privación ilegítima de la libertad”.

Ahora bien, cansado de estas declaraciones y de las versiones acerca de su salud, Diego grabó un fuerte video al que tuvo acceso Teleshow para manifestarse al respecto. Lo hizo con un mensaje contundente y cargado de ironía.

En el video se lo ve sentado en un sillón y con las manos atadas, como si estuviese preso. Pero en sus muñecas no lleva esposas, sino una cinta que pertenece a la torta que formó parte del festejo por el 34° aniversario de la consagración en México 86. “Ay, no sabía que estaba preso. No sabía, de verdad”, dice, mirando a cámara, con la voz temblorosa.

Pero rápidamente se “libera” de la cinta que ata sus manos y cambia el tono de voz: “Miren lo preso que estoy. Esto es de la torta que se hizo acá, en esta casa”. Más serio, le da el cierre al video: “Preso, las pelotas”.

De esta manera, Diego expresó sin vueltas su apoyo al entorno que lo acompaña día a día, no ahora durante la cuarentena, sino desde hace ya mucho tiempo, incluso en México, etapa en la que fue grabado el video que salió a la luz hace poco y que expuso los problemas que tendría con el alcohol, según las palabras de sus hijas mayores.

Sin hacer referencia a un hecho en particular y sin especificar destinatario alguno, Dalma utilizó su cuenta en Twitter el lunes por la noche para dejar su mensaje, en medio de este conflicto: “De un lado estamos todos los que lo queremos de verdad y del otro… Bueno, ya se sabe. Hay dos lados y es muy simple saber si estás haciendo las cosas bien cuando ves a los parásitos del otro lado”.