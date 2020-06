Alberto Fernández «Sería una locura volver a jugar al fútbol con público»

Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández consideró que "no es simple llevar el fútbol a las provincias" para que se reanuden los campeonatos suspendidos por la pandemia de coronavirus, y calificó "como una locura" pensar en que los torneos de AFA puedan jugarse con público.

"Estamos analizando cuándo volvemos y tenemos esa propuesta de ir a jugar al interior, a las provincias, pero no es algo sencillo. Volver a jugar con público hoy sería una locura", señaló Fernández en declaraciones a la señal televisiva TyC Sports.

En ese sentido, el presidente criticó la decisión que tomó esta semana el club Riestra, que milita en la Primera Nacional, y que decidió retornar a los entrenamientos en una franca violación de las normas del aislamiento social.

"No vi las imágenes, oí la noticia. Creo que hay que ser muy cuidadosos, un plantel de fútbol no tiene menos de veinte jugadores. Eso no está bueno, porque además hay un efecto en la actividad deportiva que los médicos señalan", indicó Fernández.

La entrevista que brindó el mandatario estuvo enfocada principalmente a la problemática del fútbol, el deporte en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.