Zelarayán podría coronarse en la MLS

Estados Unidos. Durante el regreso de la Major League Soccer (MLS) de EE.UU., no solo se verán juegos emocionantes y un nuevo campeón, sino que también hay algunos jugadores que vale la pena seguir. El cordobés Lucas Zelarayán, ex jugador de Belgrano, es un caso especial. El equipo regio lo dejó ir hace unos meses para firmar con el Columbus Crew. Ahora intentará consolidarse en los Estados Unidos, un desafío difícil, pero por sus habilidades no es imposible.

Zelarayán comenzó su viaje en el fútbol profesional para «El Pirata» en Argentina, donde tuvo buenos números, fue forjado su camino y luego emigró a los Tigres.

De 2012 a 2015 permaneció en Córdoba, durante ese tiempo jugó 84 partidos con Belgrano, anotó 10 goles y brindó 7 asistencias. Su nuevo destino sería México, donde buscaba "romperla" en dicho país.

Desde 2015 hasta finales de 2019, trabajó para los Tigres, y ese año emigró fue a la MLS con el equipo de Columbus Crew. Sus números en 140 juegos reflejan un total de 23 goles y 14 asistencias. Además, también ganó el campeón de campeones tres veces y sumó tres títulos de Liga MX.