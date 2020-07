El Balón de Oro seguirá siendo de Messi

Francia. La premiación del Balón de Oro, que distingue al mejor futbolista del año, no se llevará a cabo en 2020 debido a la pandemia de coronavirus y el trofeo quedará en poder de su último ganador: el argentino Lionel Messi.

De esta manera será la primera vez que no se premiará al jugador más destacado de la temporada desde que la distinción se implementó en 1956.

La revista France Football, responsable del premio, justificó la decisión al afirmar en un comunicado que "un año tan único no puede, y no debe, ser tratado como un año ordinario".

"Porque no se puede comparar lo incomparable y porque no puede prevalecer la igualdad -a nivel estadístico y de preparación- de este título honorífico ya que no todos los aspirantes están en el mismo barco", argumentó.

"En estos tiempos agitados, tomarse un descanso es un lujo y una necesidad inestimable. Lo hacemos para que el fútbol en su conjunto, recupere ímpetu, pasión y emoción", concluyó.

Messi fue el último futbolista en ganar el premio en 2019, tras superar en la terna al defensor neerlandés Virgil van Dijk y al delantero portugués Cristiano Ronaldo.

El rosarino, que también lo había recibido en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015, es el máximo ganador histórico con seis galardones, seguido a uno por CR7, que lo alzó en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

Entre las mujeres, el Balón de Oro 2019 quedó en poder de la mediocampista estadounidense Megan Rapinoe, jugadora del club Reign de su país.