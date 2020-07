Las reglas especiales para el regreso de Mike Tyson

EE.UU. El legendario boxeador estadounidense, Mike Tyson, volverá al ring después de pasar 15 años retirado de los cuadriláteros para enfrentarse contra Roy Jones Jr., en un evento especial de que se retransmitirá desde California el 12 de septiembre.

Será un combate de ocho asaltos, explicó en un comunicado en el que no se dieron a conocer los precios que habrá que pagar por ver el encuentro ni la disponibilidad fuera de Estados Unidos.

Con el correr de los días comenzaron a salir a la luz distintos detalles como por ejemplo que la emisión especial de pago irá acompañada de una serie documental que constará de diez episodios, en los que se verán todos los preparativos previos al encuentro.

Además, también se revelaron algunas reglas que regirán en el momento de la pelea.

“Tyson y Jones Jr no llevarán protectores en la cabeza. Estarán usando guantes de 12 onzas y no habrá jueces presentes para anotar la acción”, aseguró Andy Foster, director ejecutivo de la Comisión Atlética del Estado de California, al sitio Boxingscene.”

“De esta manera no habrá un ganador, al menos que de alguna forma alguno de los dos sea noqueado o que uno de los dos no se considere apto para continuar”, explicó el directivo, haciendo alusión a que no habrá tarjetas ni un vencedor por decisión al terminar los asaltos.

“Pueden moverse y ganar algo de dinero pero les dije que si se cortan se acabó”, concluyó Foster, dejando en claro que el combate se detendrá si alguno de los dos sufre alguna herida grave.

La pelea, que se llevará a cabo en el Dignity Health Sports Park en Carson (California), será arbitrada por Ray Corona, quien deberá vigilar y estar atento al nivel y ferocidad con la que ambos ex púgiles profesionales salten al ring.

“Ambos somos luchadores consumados. Sabemos cómo cuidarnos ... estaremos bien. Confía en mí”, aseguró Tyson a ESPN y agregó: “Estoy buscando ser el 100% de Mike Tyson en el ring. No sé cómo tomarlo con calma, no se hacerlo de esa manera. No sé, Roy tendrá que lidiar con esto”.

“El hecho de que tengamos 54 años no significa que tengamos que comenzar una nueva carrera y que nuestras vidas hayan terminado por completo. No cuando te sientes tan bien como yo y estoy seguro de que otras personas sienten lo mismo”, concluyó Tyson.

La retransmisión en directo, llamada “Frontline Battle”, será de tres horas y además de la pelea principal, incluirá otros combates y actuaciones musicales. Hasta el momento, las apuestas dan como favorito a su rival Jones Jr (Tyson +120 / Jones JR -160).