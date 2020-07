«Lechuga» Arias, un símbolo del Club Atlético Carlos Paz

Fue jugador, entrenador, dirigente y desde hace algunos años, uno de los hinchas más reconocidos del Atlético Carlos Paz. Juan Carlos «Lechuga» Arias atraviesa la pandemia de coronavirus alejado de su gran amor, con la emoción a flor de piel y el deseo de volver a sentarse en la tribuna a gritar los goles del «Azurro» de La Cuesta.

Nacido hace casi 72 años en La Salada, un pueblo del Departamento Río Primero cerca de La Para, su familia se radicó en Villa Carlos Paz cuando apenas tenía dos años y desde entonces, nunca más se fue.

«Mi relación con el club comenzó en el año 1965, yo trabajaba en la rotisería de Jorge y Quito Pallaro, ellos me vieron jugar y me llamaron para jugar en el club. Así arrancó todo. Empecé jugando de marcador de punta, ya que en esa época la formación táctica era distinta, con dos defensores, tres mediocampistas y cinco delanteros. Yo jugaba en la línea media de número 4, después cambió el sistema y pasé a jugar muchos años de marcador central»; contó el «Lechu», como lo conocen los amigos.

«Tuve el gran placer de compartir con mis cuatro hermanos la camisera del Atlético, los cuatro jugamos en el club. Hugo, Omar, Emilio y Mario. Tengo infinidad de anécdotas, un cariño muy grande por este club»; sostuvo en diálogo con EL DIARIO.

«En el club jugué hasta el año 1982. Desde que llegué al Atlético Carlos Paz conocí muchos jugadores, dirigentes e hinchas, aún hoy sigo teniendo relación con todos los jugadores y me gusta estar cerca de ellos. Siempre destaco el sacrificio que hacen por jugar sin cobrar un peso. Me gusta estar también estar cerca de los dirigentes y saber cómo está la situación, no es fácil ser dirigente de un club amateur. A veces se cometen errores, pero no es fácil sacar adelante un club cuando no hay un peso»; agregó.

«Lechuga» es querido por todos y cosechó también el elogio del presidente del club, Carlos Marguetti, quien destacó: «En lo que respecta al fútbol del club, la familia Arias es emblemática para la institución. En el caso del Lechu, le tengo un gran aprecio y admiración como jugador del club. En estos últimos años siempre ha estado acompañando y alentando a los chicos, es alguien muy especial dentro del club».