Lavezzi cerca de jugar en Rosario Central

Rosario. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde y vaya si así lo creen en Rosario Central luego de que una charla entre el flamante entrenador, Cristian González, y el exjugador Ezequiel Lavezzi deje la puerta abierta para un retorno a la actividad del Pocho con la camiseta del Canalla.

Si bien tan solo fue una charla y no hubo contacto con la dirigencia, lo cierto es que el ahora retirado jugador no le dijo que no al Kily, aunque primero debería ver cómo está físicamente.

Es que, al momento de decretar su retiro, el Pocho venía sufriendo problemas en una de sus rodillas, por lo que antes de tomar cualquier decisión para salir del retiro, primero se deberá autoanalizar físicamente y evaluará el estado de dicha molestia. Esto, sobre todo, porque además acumula ya siete meses sin jugar, desde su retiro en diciembre del año pasado.

Justamente con respecto a esto, el preparador físico del club, Ernesto Colman, sostuvo hace unos días en diálogo con La Banda Futbolera (FM 107.5 de Rosario) que sería una parte vital para concretar la llegada del Pocho: "Se tendrá que hacer una evaluación exhaustiva, ver cómo está su perfil antropométrico, cómo está su consumo de oxígeno, distintas pruebas físicas que se puedenn establecer y a partir de ahí arrancar, sin cometer locuras con un jugador que hace siete meses está fuera de la competencia".

Si se concreta, será el regreso de Lavezzi al club en el que hizo gran parte de las divisiones inferiores pero con el que no debutó como profesional. Por ahora, desde su entorno aseguran que "hay chances serias de que se haga", por lo que en el Canalla aguardarán y no bajarán los brazos.